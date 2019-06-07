立什麼蛋！我們都立西瓜！　屏東佳冬端午12時千人壯觀立西瓜

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉農會7日在石光見村廣惠宮前舉「端午520千人立瓜（西瓜）傳情意」活動，吸引來自全台各地民眾超過千人參與，只見縣長潘孟安一聲令下，民眾很快就將西瓜立起來，將西瓜戰利品帶回家大快朵頣，達到「佳冬是西瓜原鄉」目的。

▲屏東縣佳冬鄉農會舉辦端午立瓜千人傳情意活動，完成「立瓜」，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

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▲▼縣長潘孟安（穿親襯衫者）「立瓜」成果、民眾熱烈參與動。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲表示，全省各地生產西瓜，有8成左右種苗，是佳冬鄉果農稼接生產，農民先從恆春、車城、屏東開始栽種西瓜，再逐步往台南、宜蘭、花蓮等地栽種，宛如游牧民族，讓民眾一年四季都可以吃得到西瓜。這項產業目前都已傳到第兩代在經營，為延續行銷、推廣佳冬鄉這項產業，舉辦這項活動，帶動地方經濟產業效益。

▲▼西瓜、立瓜。

她說，以往各地在端午節都舉辦「立午時蛋」的活動，但佳冬剛好是西瓜的原鄉，就以西瓜來舉辦「立瓜」傳情意活動，原本計畫「520」組，每組兩人，象徵千人傳情意，沒想到報名乎預期，達到578組，報名民眾來自全省各地。

▲▼縣長潘孟安切西瓜請大家吃。

協助推動這項活動的佳冬鄉青年志工團長曾鼎翔表示，佳冬鄉面臨人口老化、少子人、青年外移等問題，因此發想協助農會行銷西瓜產業，帶動佳冬鄉能見度及產業發展。

▲▼民眾站在「立瓜」拍照留影。

負責調度西瓜的佳冬鄉民代表會主席王家正說，受暖影冬響，今年西瓜產量出現半個月空窗期，致西瓜價格上漲，目前產地價每台斤18~20元，立瓜所用的西瓜產地來自宜蘭，總金額在4~50萬元。近600顆西瓜擺設在廣惠宮週邊道路，相當壯觀。

屏東縣長潘孟安主持立瓜活動表示，希望動規模愈來愈大，參與人數更多，打響佳冬是西瓜原鄉的知名度。來自台北的孫建華說，在網路上看到這項活動，覺得很有趣就報名，帶著家人南下參與活動。高雄市小港區的謝先生因哥哥去年參加，感到好玩，今天和哥哥、家人一起報名，共報了4組，只見縣長一聲令一下「立西瓜」開始，大家都很快把西瓜立起來。