神奇的端午　「午時水」與立蛋傳說

▲端午節立蛋的習俗流傳已久，據說，在端午節這天，最容易將蛋直立起來。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「端午節」是民間三大民俗節慶之一，5月是夏季之首，亦有「毒月」、「惡月」的別稱，炎熱夏季蚊吶孳生，易於流傳瘟疫疾病，因此自古民間相傳以插菖蒲艾草、配戴香包、飲雄黃酒、喝午時水等各種儀式，達到除瘟避疾的目的。

台南市「五瘟宮」指出，傳說裝午時水的容器以瓷、瓦或玻璃材質為佳，取回後置於陰涼處，經曆數年依然清澈甘美。相傳「五月五日午時取井沐浴一年疫氣不侵」，所以民間普遍相信午時水有消暑解毒、去時疫等功效，既可內服也可外用。

台南市「五瘟宮」說明古人「午時水」用於：一、中暑全身發熱、發燒，取午時水服用，二刻時間內可見療效。二、剛汲取的午時水，以毛巾沾水擦拭身體，期能袪除百病。三、用來洗臉可美容，皮膚變好也會變漂亮。同時能避免各種皮膚病。四、以午時水泡茶、釀酒，特別香醇可口。

五、四肢無力，取午時水加酒及薑片煉煎，塗抹患處。六、小孩腹瀉，取午時水加少許鹽巴煉煎服用，即可止瀉。七、可與小孩做實驗，縫衣針在午時水中不會下沉，反而會浮在水面上。

諺語說：「洗午時水，無肥亦水（美）。」、「午時水飲一嘴，卡好補藥吃三年。」現代人看傳統節日，科學根據不是那麼太重要，人們能在這端午佳節借此遙思古人之幽情，幾百年來，午時水就這樣流傳下來……。

「立蛋」部分則相傳：農曆的二十四節氣之中的夏至，通常在端午前後，夏代表陽，而夏至則表示盛陽之至，陰氣不足而有「陰陽相爭則死生分」，陽者傷身而需避毒驅邪，而萬物生，以太極論蛋分陰陽，蛋之尖者為陽而朝上，寬者為陰朝下，蛋立合陰陽。立蛋自古至今是漢民族的太極哲學，夏至正午時分，不偏不倚是立蛋的最佳時機。

端午節立蛋的習俗流傳已久，據說，在端午節這天，最容易將蛋直立起來，有種說法是，在端午節時，太陽直射北半球，太陽引力與地心引力相互拉扯，恰巧形成兩股反方向的拉扯力量，作用在雞蛋上，就容易使蛋直立起來，信不信則由人了。