桃園觀旅局、地政局和文化局　舉辦推動陽光法案聯合研習

▲桃園市政府政風處預防科王正宇科長致贈宣導品予講師。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實陽光法案及促進廉能政治，避免公務人員發生不當金流及利益輸送，桃園市政府觀光旅遊局、地政局及文化局，於17日共同舉辦「陽光法案系列聯合專精研習」，邀請臺北榮民總醫院政風室組長黃茂騵，講授「公職人員利益衝突迴避法規與實務說明」和「公職人員財產申報法規與實務說明」。

市府政風處科長王正宇表示，今日的課程聚焦利益迴避及主動揭露等廉政規範，以樹立財產申報透明觀念。研習對象包括觀光旅遊局、地政局及文化局辦理公職人員財產申報、利益衝突迴避及採購業務同仁。

▲貫徹陽光法案強化民眾信賴，桃園市政府觀旅局、地政局和文化局共同舉辦專精研習。（圖／市府提供）

為使與會機關同仁熟悉廉政法規，講師以深入淺出的方式，運用實務案例，幫助同仁將抽象法規具體化，模擬可能發生的情形與應對方式，另提醒同仁實務上應注意事項，讓同仁能快速掌握財產申報及利益衝突迴避規範重點及處理程序，使同仁能依法行政，建立並維護公務員廉能、負責之專業形象。

王正宇說，為落實陽光法案精神，監察院與法務部推動財產資料授權介接服務，有助提升公職人員申報財產正確性並降低錯誤風險，大幅減輕公職人員蒐集財產資料繁累，獲得公職人員信賴及好評；另團體機構與政府機關申請補助或交易行為態樣多元頻繁，公職人員利益衝突迴避法建立相關迴避規範，有效遏阻貪污腐化及不當利益輸送，透過陽光法案推動，將政治制度透明化及公開化，確保民眾對政府清廉執政之信賴。