他們串起全台端午「粽情義深」慈善關懷網

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

端午連假三天期間，為讓各地長期受到慈濟關懷的安養院、育幼院、慈濟照顧戶及長期守護民眾安全的警消感受到關懷，慈濟各地志工從六月初起，就在各社區投入端節關懷活動，一串串素粽專程親送，看見貼心的關懷，更看見他們串起全台端午「粽情義深」的慈善關懷網。

在北部的桃園八德榮民之家，年老單身的退伍老兵，每逢佳節前夕，總有一群人提前來陪伴，6月6日，粽香也飄送至桃園榮譽國民之家，桃園地區慈濟志工前往桃園八德榮民之家關懷的銀寶學習活動，除了設計了應景的活動，志工們也提前在廣福環保站合力包素粽，把志工的祝福傳遞給榮民伯伯歡慶端陽。

桃園慈警會，也提前在端午佳節前夕前往警局慰問，除贈送素粽及提早慶祝警察節外，也在警察節前夕，與警察人員一同前往照顧戶家中關懷慰問。

在中部的彰化及南投地區，慈濟志工為了讓感恩戶也能有過節歡樂，更有感於警消海巡弟兄犧牲奉獻，特別準備素粽、水果等，分送各派出所、交通隊、消防隊、海巡署哨所、漁港安檢所及訪視關懷感恩戶。

在南部台南地區，志工前往警察單位端節關懷，除致贈素粽等結緣外，也為警察人員量血壓關心健康。

在南部高雄地區，除社區志工親手製作素粽關懷照顧戶外，端午佳節連續假期，高雄靜思堂於6月9日早上九點到十一點半，特別舉辦奉茶慶端午活動， 邀請會眾和鄉親參與，有二十五站的美食、童玩、植栽、園藝等！

在南部屏東地區，慈濟志工準備各式蔬食饗宴，在屏東內埔分局舉辦「蔬食行善護大地」，既提前慶祝警察節，也讓警察同仁們在端午佳節前，有個茹素護大地的體驗。

在東部地區，一串串從靜思精舍載出的素粽，往南，有精舍師父專程從花蓮搭火車親送素粽帶往台東，讓志工致贈給照顧戶；往北，由志工帶著精舍的愛心素粽，帶往宜蘭訪視關懷照顧戶。

在花蓮本地，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，代表慈濟基金會贈送素粽給花蓮地區長者表達關懷。另外，花蓮慈濟醫院常住志工顏惠美師姊，20多年來每逢過年、端午、中秋等佳節，必定會帶著花蓮慈濟醫院擔任醫院志工的慈濟師兄姊，前往花蓮地區天主教、基督教、佛教等宗教照護與慈善團體及慈濟的照顧戶送上關懷。這20多年來的關懷情，風雨無阻，行經如常！

在西部，「端午心相繫、串串見大愛」，連接成「愛的『粽』貫線」！在東部，「素粽情義深、粒粒皆關懷」，串接起「愛在台九線」，成為東部端午佳節最美的風景！