福鹿溪看龍舟賽　80歲阿公踩空掉落波及女童　

▲阿公看龍舟賽，疑似腳不慎踩空跌落階梯。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港慶祝端陽，在福鹿溪舉辦划龍舟國際邀請賽，7日下午溪旁的道路擠滿看熱鬧的民眾，在福鹿溪沿岸的階梯坐滿觀看龍舟比賽的人潮，1名80歲的潘姓阿公雙腳穿著拖鞋，走到河堤旁，雙眼注視著比賽，卻無視眼前的階梯，一腳踩空掉下，還傷到了1名幼兒，所幸秀傳醫師到場救護，緊急包紮傷口，生命無大礙。

據鹿港警方指出，事故發生在7日下午3時50分許，這名80歲的潘阿公住在福興鄉，到鹿港福鹿溪橋看龍舟比賽，堤岸旁的階梯擠滿看比賽的民眾，潘阿公說因為階梯無護欄，腳踩空才會不慎跌倒，阿公這一跌，傷到了前面1對父女，幼童的腳黑青，阿公眼鏡鏡片還掉落在階梯上。

▲女童的腳受傷。

龍舟活動設有秀傳醫院救護站，阿公的臉部及眼睛都明顯有擦傷，醫師及護理人員緊急到場進行包紮傷口，阿公的意識都還不錯，被波及的父女，還問了阿公的家裡電話緊急要他家人來帶他回家。警方呼籲，活動在福鹿溪進行，請民眾要留意水域安全，若有發生任何情事，也請盡速通報鹿港警方協助。

▲阿公的眼鏡鏡片掉落在地上。

【其他新聞】



►國5午後再湧車潮！一度「紫爆」時速20 南下「4地雷路段」當心



►到鹿港要吃「煎堆」才有過端午的fu 彰化才有的另類女媧補天