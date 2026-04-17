台灣醫師登ADI國際舞台　抗發炎飲食研究受矚目

▲許景琦攜國旗於會場展示，象徵台灣參與國際盛會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

兩年一度的阿茲海默症全球大會ADI，今年於4月14日至16日在里昂國際會議中心登場，匯聚來自全球70多國、逾千名醫療專業人員與研究學者，共同探討失智症最新研究趨勢。台灣方面由台灣失智症協會組團參與，並設攤交流，在國際舞台上展現醫療能量。

會中發表多項阿茲海默症前沿研究成果，其中來自台中的維新醫院院長許景琦，受邀發表國際期刊研究論文「抗發炎飲食跟阿茲海默氏症致死率的關係」，以全英文進行專題報告，吸引各國學界關注。國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama也於當地時間4月16日上午到場聆聽，對研究內容表達高度肯定，認為透過大數據分析飲食與疾病關聯，對全球共同面臨的失智症威脅具有重要啟示，亦呼應大會強調從預防、診斷到提升社會重視的核心議題。

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許景琦醫師強調，他的研究證明，地中海型的飲食能夠預防阿茲海默氏症的進程（尤其是針對男性跟非西班牙裔的白人尤其顯著），對於醫療界在預防阿茲海默氏症也就是失智症致死率的方法，提供了非常具體的論述。許景琦院長也是以全英文發表醫學研究報告，他的演講會後也引起來自德國、香港、法國學者的興趣討論。

會場交流氣氛熱絡，許景琦除發表研究外，也攜帶象徵台灣的國旗於失智症協會攤位展示，展現台灣醫療專業與國際接軌的成果，吸引不少與會者駐足交流。為趕赴此次國際盛會，許景琦行程亦相當曲折，考量國際局勢變動，特別避開波斯灣航線，改由上海轉機直飛法國，歷經近15小時長途飛行才順利抵達會場，展現對學術交流的重視與投入。

許景琦在法國停留期間，他也把握機會與來自70多國的精神醫療團隊面對面交流，分享台灣在精神醫療與失智症照護領域的經驗，期盼透過研究成果推動預防醫學，提升患者生活品質，並為全球健康福祉貢獻心力。

▲許景琦院長以全英文發表研究，探討飲食與失智症關聯。（圖／記者游瓊華翻攝）