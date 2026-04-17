　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣醫師登ADI國際舞台　抗發炎飲食研究受矚目

▲許景琦攜國旗於會場展示，象徵台灣參與國際盛會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許景琦攜國旗於會場展示，象徵台灣參與國際盛會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

兩年一度的阿茲海默症全球大會ADI，今年於4月14日至16日在里昂國際會議中心登場，匯聚來自全球70多國、逾千名醫療專業人員與研究學者，共同探討失智症最新研究趨勢。台灣方面由台灣失智症協會組團參與，並設攤交流，在國際舞台上展現醫療能量。

會中發表多項阿茲海默症前沿研究成果，其中來自台中的維新醫院院長許景琦，受邀發表國際期刊研究論文「抗發炎飲食跟阿茲海默氏症致死率的關係」，以全英文進行專題報告，吸引各國學界關注。國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama也於當地時間4月16日上午到場聆聽，對研究內容表達高度肯定，認為透過大數據分析飲食與疾病關聯，對全球共同面臨的失智症威脅具有重要啟示，亦呼應大會強調從預防、診斷到提升社會重視的核心議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許景琦醫師強調，他的研究證明，地中海型的飲食能夠預防阿茲海默氏症的進程（尤其是針對男性跟非西班牙裔的白人尤其顯著），對於醫療界在預防阿茲海默氏症也就是失智症致死率的方法，提供了非常具體的論述。許景琦院長也是以全英文發表醫學研究報告，他的演講會後也引起來自德國、香港、法國學者的興趣討論。

會場交流氣氛熱絡，許景琦除發表研究外，也攜帶象徵台灣的國旗於失智症協會攤位展示，展現台灣醫療專業與國際接軌的成果，吸引不少與會者駐足交流。為趕赴此次國際盛會，許景琦行程亦相當曲折，考量國際局勢變動，特別避開波斯灣航線，改由上海轉機直飛法國，歷經近15小時長途飛行才順利抵達會場，展現對學術交流的重視與投入。

許景琦在法國停留期間，他也把握機會與來自70多國的精神醫療團隊面對面交流，分享台灣在精神醫療與失智症照護領域的經驗，期盼透過研究成果推動預防醫學，提升患者生活品質，並為全球健康福祉貢獻心力。

▲許景琦攜國旗於會場展示，象徵台灣參與國際盛會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許景琦院長以全英文發表研究，探討飲食與失智症關聯。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論
嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應
快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄
「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮
徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊
李多慧昔遭霸凌！　「躲回老家3個月」
頂讓金大砍　Toyz火鍋店「北部知名私廚」接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網急搜「人呢」？粉紅超跑全速衝刺　鎮長追不到車尾燈被海放了

母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

台灣醫師登ADI國際舞台　抗發炎飲食研究受矚目

瘋媽祖注意！香燈腳別只顧防曬　醫揭「中暑」差異、按4穴位自救

網徵剪輯師文爆紅！超狂應聘者背景曝　超懂流量密碼62歲大叔

獨／毒春捲案連開40場協調會！數十人同意和解　闆娘到場展現誠意

生小孩失去自由！媽崩潰吐心聲「終於懂現代人為何不生」　網戰翻

鳳梨和芒果不能一起吃？　4大常見迷思一次解答

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

網急搜「人呢」？粉紅超跑全速衝刺　鎮長追不到車尾燈被海放了

母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

台灣醫師登ADI國際舞台　抗發炎飲食研究受矚目

瘋媽祖注意！香燈腳別只顧防曬　醫揭「中暑」差異、按4穴位自救

網徵剪輯師文爆紅！超狂應聘者背景曝　超懂流量密碼62歲大叔

獨／毒春捲案連開40場協調會！數十人同意和解　闆娘到場展現誠意

生小孩失去自由！媽崩潰吐心聲「終於懂現代人為何不生」　網戰翻

鳳梨和芒果不能一起吃？　4大常見迷思一次解答

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

沈文程成為「黑道」邀約對象！ 新聞局直接提出疑慮

ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹

卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論

速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

「4姊妹同框」等了225年！白沙屯媽急行19hrs 　首度駐駕福安宮

汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

【李乾龍座車追蹤器曝光】實體已丟「覺得是小事」　婉拒人身保護

生活熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

進香6年「第一次滿肚子火」　信徒點名最醜3亂象

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

大甲地瓜球闆娘封奶了粉絲大呼可惜

命理師逆風發文　「香燈腳無法抹殺的事實」

中華郵政招考1448人「高中職可報名」　月收入最高4.9萬

40幾歲就退休！她錢花不完「卻出現1狀況」

京都變金都！日本人曝「餐廳1特徵」專坑觀光客

今鋒面接近變天　周末全台有雨

明天鋒面通過防雷雨　下周四再一波「範圍更大」

他定期定額「搭配1策略」！28歲存到300萬

更多熱門

相關新聞

認知退化拖10年她變中度失智　醫推3類食物：大腦年輕3至4歲

認知退化拖10年她變中度失智　醫推3類食物：大腦年輕3至4歲

一名67歲婦人早在2015年就常忘記瑣事，家人原以為只是老化，當時紙筆測驗仍有29分，拖到2025年，分數只剩22分，這時才確診中度失智症，錯過長達10年的介入期；醫師說，研究顯示，日常多攝取柑橘、莓果與豆類等食物，可望降低認知衰退風險24至38%，民眾可多參考。

糖尿病患失智症機率高　一飲食方式降低一半風險

糖尿病患失智症機率高　一飲食方式降低一半風險

「包圍縣府 孩子作主」 賴總統讚：太酷了

「包圍縣府 孩子作主」 賴總統讚：太酷了

未來之星嬌點！太陽啦啦隊喝珍奶有新發現

未來之星嬌點！太陽啦啦隊喝珍奶有新發現

老年憂鬱「3症狀」常被誤認失智　醫揭關鍵差異：會自覺異常

老年憂鬱「3症狀」常被誤認失智　醫揭關鍵差異：會自覺異常

關鍵字：

阿茲海默症抗發炎飲食台灣醫療失智症國際交流

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

很容易暈船的三大星座！

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

超大咖男神參加白沙屯媽祖進香　秒變打卡景點

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面