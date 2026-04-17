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快訊／枕頭悶殺5歲兒連鼻樑都壓斷　基隆狠父一審逃死判無期

▲▼基隆殺子案，父親簡嫌涉嫌持枕頭悶殺5歲兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆簡男（戴安全帽）酒後狠心用枕頭悶死5歲親生兒子，一審遭判處無期徒刑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆一名簡姓男子去(2025)年5月酒後以枕頭悶殺5歲親生兒子，妻子因連絡不上與家人前往住處查看發現悲劇，案件經審理後，基隆地方法院今(17)日依成年人故意對兒童犯殺人等罪，一審判處簡男無期徒刑，並褫奪公權終身，全案仍可上訴。

回顧案情，簡男與妻子結婚14年間，因家庭開銷、相處問題及監護權爭議長期失和，雙方一度爆發肢體衝突，其妻去年4月23日再度與簡男發生衝突後，向法院申請保護令並帶著兒子返娘家居住，夫妻分居，但仍維持探視安排。

同年5月13日，簡男依約接回兒子同住，隔日卻卻未依約將孩子送至幼兒園，男童母親因遲遲聯繫不上簡男，與家人前往住處查看，才發現孩子倒臥床上，已無生命跡象，送醫仍不治。檢警調查，簡男疑不滿妻子搶走兒子監護權，飲酒後情緒失控，趁兒子熟睡時，以枕頭壓住其口鼻，導致男童窒息身亡。

警方循線追查，在案發後將簡男逮捕到案。偵訊時，簡男坦承犯行，供稱因不滿妻子爭取監護權，加上酒後情緒失控，才將怨氣發洩在兒子身上。案件移審後由國民法官參與審理，基隆地方法院綜合相關事證與犯行情節，認定其犯行重大，今日宣判一審結果，依成年人故意對兒童犯殺人等罪判處無期徒刑，並褫奪公權終身，全案仍可上訴。

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