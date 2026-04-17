真的滾！陸男不滿遭老闆罵「滾」秒離開遭開除　公司賠74萬元

▲丁力不滿遭老闆罵。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海一名男子因在公司與老闆發生爭執，當場被怒斥「滾」，隨即憤而離開公司未再上班，一個月後卻遭公司以曠工為由開除，最終經法院二審改判，公司須賠償近16萬元（人民幣，下同，約台幣74萬元）。

據《大眾新聞》報導，丁力（化名）自2012年起任職於上海某公司，擔任綜合管理部經理。2020年5月15日，雙方因工作問題發生爭執，過程中老闆情緒失控，當眾對其斥責「滾」，丁力隨即離開公司，之後未再返回上班。

事件發生後，公司並未在丁力離崗期間要求其返工或發出明確通知。直到5月29日，丁力主動詢問是否復工，老闆僅回覆「回家等」，未進一步說明。隨後公司於6月9日以「連續曠工」為由，解除與丁力的勞動合同。

丁力不滿處分提起勞動仲裁，但遭駁回，後續提起訴訟，一審法院認定其構成曠工。然而二審法院改判指出，老闆在衝突情境下所說的「滾」，容易被理解為終止勞動關係，加上公司事後未明確要求返崗，也未履行催告義務，導致丁力對自身勞動關係狀態產生誤解。

法院認為，丁力未返工並非主觀惡意曠工，而是公司管理失當所致，最終認定公司違法解除勞動合同，判決須支付賠償金159800元。

法院同時指出，企業在處理員工缺勤或解僱問題時，應以書面形式明確通知並說明理由，避免情緒化用語造成誤解；若員工未到崗，亦應及時履行催告程序，否則可能需承擔相應法律責任。