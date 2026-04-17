法學界「九陽真經」問世！《臺灣法學方法論壇精粹》今正式發表

▲臺灣司法實務史上第一本法學方法論專書17日舉行新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

臺灣司法實務史上首本法學方法論專書《臺灣法學方法論壇精粹》正式問世，今（17）日於最高檢察署貴陽講堂舉行新書發表會，吸引近百位法界與學界人士到場共襄盛舉，場面盛大。

▲法務部長鄭銘謙▼檢察總長邢泰釗。

本書由最高檢察署與商周出版攜手合作完成，邀集現（曾）任大法官楊仁壽、蘇永欽、賴英照、許宗力、蔡宗珍及陳愛娥、陳清秀、朱石炎、楊雲驊、林輝煌、林明昕、葉俊榮、熊秉元、蔡聖偉、戎婕、邱耀德、林達、邢泰釗等18位作者共同完成，共同撰寫19篇文章，全書達472頁、近30萬字，透過論證與辯證，系統性建構台灣本土法學方法論資料庫。

▼臺灣司法實務史上第一本法學方法論專書17日舉行新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

法務部長鄭銘謙表示，該書的出版是學界與實務界的重要里程碑，不僅展現研究能量，更為第一線司法人員提供紮實的法理依據，重要性堪比司法體系的基礎設施，期許未來成為台灣法學發展的重要根基。

前司法院院長賴英照指出，法學方法與每個案件判斷息息相關，透過掌握方法論，可更精準理解判決背後的邏輯與脈絡，強調其在實務上的關鍵價值。

檢察總長邢泰釗則以武俠小說《九陽真經》比喻法學方法論，形容其為法律人分析與適用法律的核心工具，唯有熟稔此方法，才能在複雜案件中作出公正判斷。

此外，商周出版創辦人何飛鵬表示，本書為該社首度與公部門合作出版，別具指標意義，未來將持續推動法律知識普及。

《臺灣法學方法論壇精粹》歷經5年編纂，內容橫跨法理學、憲法、刑事法、行政法及經濟分析等領域，並以辯證論壇形式呈現多元觀點。與會人士一致認為，此書將成為台灣法學方法論研究的重要里程碑，為司法實務與學術發展注入新動能。