桃園市民卡APP 2.0下載率僅15%　議員怒嗆數位競爭力六都墊底

▲桃園市民卡APP 2.0下載率僅15%，市議員謝美英怒轟智發會「數位失能」。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英17日於市議會質詢，砲轟智發會「數位失能」，智發會負責全市的智慧治理，但最核心的旗艦產品「桃園市民卡 APP 2.0」，淪為「僵屍 APP」，市府各吹各調的數位亂象，反映多次未見改善，交出來的成績單簡直是桃園市民的恥辱。

謝美英說，張善政市長大張旗鼓將研考會與資科局整併為「智慧城鄉發展委員會」，力求推動數位轉型、精準管考，但目前智發會的成績單，只能用「數位失能」來形容。最根本的「桃園市民卡 APP 2.0」下載率慘不忍睹，桃園數位競爭力已經淪為六都墊底。

桃園市民卡發卡量207萬張 市民卡 APP 2.0下載只有31萬人

謝美英指出，桃園實體市民卡發卡量已經突破207萬餘張，但耗費鉅資推動的「市民卡APP2.0」下載人數竟然只有區區31萬人，代表將近85％的桃園市民根本不願意、也不屑下載這個APP。

看看其他六都：台北市的「台北通」會員早已突破300萬；台中市的「台中通」下載量也突破150 萬；反觀桃園，下載率僅約15％，智發會是否省思過開發的東西太難用？可悲的是，這15％的下載率，裡面還有不少是為了參加大型活動、拿點數才被迫下載的「一次性使用者」。這種慘不忍睹的轉化率，智發會憑什麼說自己是「智慧桃園」的領航員？

「桃園市民卡 2.0」下載率輸給環管處「桃園垃圾車」

謝美英嘲諷「智發會」輸給「環保局」垃圾車，堪稱數位笑話。市府 APP 績效評比的前三名，身為數位治理主責機關的智發會，「市民卡 2.0」輸給了環管處的「桃園垃圾車」。垃圾車 APP 的功能很單純，就是告訴市民垃圾車在哪裡，市民卡 APP 2.0 號稱整合繳費、圖書、報名、福利，結果在使用者評分、下載次數與實際使用情境的綜合評比下，完敗給一支追垃圾車的工具，這證明了市民無法信任智發會的整合能力，寧願看垃圾車在哪裡，也不想打開市民卡難用的入口。

謝美英不滿表示，去年質詢就點出市府活動報名連結多如牛毛，市民每參加一次活動就要填一次海量個資，希望智發會能透過市民卡APP整合報名活動和身分驗證，避免市民個資在外流，結果不僅沒改善，情況還變本加厲！以這周市府局處推的活動，體育局舉辦的珍珠海岸騎讀慢活行有自己官網，水務局夜訪山豬湖看螢火蟲、滯洪池地下皇宮參訪，同局處同天開放報名的2個活動也是各自有自己連結，圖書館活動更不用說了，APP只開放限量名額，其他都還是要去ACCUPASS線上售票與報名平台上廝殺，根本淪為雞肋APP。