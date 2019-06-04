酒駕連坐罰7/1上路！同車乘客最高罰3千　致人死傷直接「沒入車輛」

▲酒駕連坐罰7月1日上路，同車乘客可開罰600元至3000元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為遏止酒駕悲劇頻傳，立法院3月通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，除將汽、機車行政罰分流管理並提高罰鍰至最高12萬元，也首度加入連坐罰、車輛沒入等規範。交通部3日預告相關法規，預計自7月1日起上路實施。

在酒駕加重罰則部分，若酒精濃度超過0.15毫克、未滿0.25毫克，小型車罰鍰從1萬9500元至2萬7千元提高為3萬元至4萬5千元、大型車從2萬2250元至3萬元提高為3萬3千元至4萬9千元；酒精濃度超過0.25毫克、未滿0.4毫克，小型車從2萬9千元至4萬4千元提高為3萬7500元至5萬4500元、大型車從3萬3500元至5萬500元提高為4萬2千元至6萬2千元。

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▲今年7月1日起，酒駕加重罰，最高可開罰12萬，並能按次加重。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

酒精濃度超過0.4毫克、未滿0.55毫克，小型車從5萬1500元至7萬7千元提高為6萬元至9萬元、大型車從5萬6千元至8萬4千元提升為6萬5千元至9萬7千元；濃度超過0.55毫克以上，小型車從7萬4千元至9萬元加重罰至8萬5千元至12萬元、大型車從7萬8500元至9萬元加重罰到10萬元至12萬元。

酒駕者連坐罰部分，若酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車只要年滿18歲以上的乘客都將受罰，可處罰鍰600元至3000元，其中，年滿18歲、未滿20歲同車乘客可罰600元至900元；年滿20歲以上乘客，夜間開罰1500元至1900元、日間開罰2200元至3000元，但年滿70歲以上、心智障礙者、汽車運輸業乘客則不會受罰。

▲酒駕累犯或拒絕酒測者若因此致人重傷或死亡，今年7月1日起，將直接沒入車輛。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，酒駕累犯或拒絕酒測者，若致人重傷或死亡將直接沒入車輛，交通部進一步說明，若駕駛人本身為車輛所有人，將直接沒入；但若駕駛人並非車輛所有人，不過，車輛所有人借用車輛給該駕駛人時，已知其有喝酒、吸毒或者即將有類似情節時，也會直接沒入。

至於先前討論許久的車輛是否加裝酒精鎖部分，因還須研議其具備的規格功能、應配置車種、防代吹機制以及酒精鎖配置期等，規劃明年3月上路。