　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒駕連坐罰7/1上路！同車乘客最高罰3千　致人死傷直接「沒入車輛」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕連坐罰7月1日上路，同車乘客可開罰600元至3000元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為遏止酒駕悲劇頻傳，立法院3月通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，除將汽、機車行政罰分流管理並提高罰鍰至最高12萬元，也首度加入連坐罰、車輛沒入等規範。交通部3日預告相關法規，預計自7月1日起上路實施。

在酒駕加重罰則部分，若酒精濃度超過0.15毫克、未滿0.25毫克，小型車罰鍰從1萬9500元至2萬7千元提高為3萬元至4萬5千元、大型車從2萬2250元至3萬元提高為3萬3千元至4萬9千元；酒精濃度超過0.25毫克、未滿0.4毫克，小型車從2萬9千元至4萬4千元提高為3萬7500元至5萬4500元、大型車從3萬3500元至5萬500元提高為4萬2千元至6萬2千元。

請繼續往下閱讀...

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲今年7月1日起，酒駕加重罰，最高可開罰12萬，並能按次加重。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

酒精濃度超過0.4毫克、未滿0.55毫克，小型車從5萬1500元至7萬7千元提高為6萬元至9萬元、大型車從5萬6千元至8萬4千元提升為6萬5千元至9萬7千元；濃度超過0.55毫克以上，小型車從7萬4千元至9萬元加重罰至8萬5千元至12萬元、大型車從7萬8500元至9萬元加重罰到10萬元至12萬元。

酒駕者連坐罰部分，若酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車只要年滿18歲以上的乘客都將受罰，可處罰鍰600元至3000元，其中，年滿18歲、未滿20歲同車乘客可罰600元至900元；年滿20歲以上乘客，夜間開罰1500元至1900元、日間開罰2200元至3000元，但年滿70歲以上、心智障礙者、汽車運輸業乘客則不會受罰。

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕累犯或拒絕酒測者若因此致人重傷或死亡，今年7月1日起，將直接沒入車輛。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，酒駕累犯或拒絕酒測者，若致人重傷或死亡將直接沒入車輛，交通部進一步說明，若駕駛人本身為車輛所有人，將直接沒入；但若駕駛人並非車輛所有人，不過，車輛所有人借用車輛給該駕駛人時，已知其有喝酒、吸毒或者即將有類似情節時，也會直接沒入。

至於先前討論許久的車輛是否加裝酒精鎖部分，因還須研議其具備的規格功能、應配置車種、防代吹機制以及酒精鎖配置期等，規劃明年3月上路。

ET快訊
賀一航媽媽「忍悲痛微笑離場」　聽見旁人喊加油！5字回應讓人心
租屋18年！公務員夫妻「沒買房全投資」…退休回老家　網讚爆
鼻酸！賀一航一生最愛是她　罹癌拚命賺錢「只為幫愛妻買房換車」

關鍵字：酒駕修法,酒駕條例,交通部,酒駕,酒駕重懲,酒精鎖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假天氣搶先看！一張圖看懂雨下在哪　下波鋒面估「上班日」襲

機票搶起來！樂桃、香草限時聯合促銷來了　飛日本「單程688元」起

快訊／午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

快訊／熱爆了！台北飆36.6°C創測站今年最高溫　5縣市「高溫黃燈」警戒

鄭明典示警：今天強風軸對著北台灣　午後對流若發展「強度很可觀」

花蓮、澎湖春遊住宿補助額度用完了　各縣市「可申請房間數」一次看

737租機爭議國際官司敗訴！　遠航「判賠9.5億台幣」將提上訴

影／里山動物列車2.0首航！神秘第2節車廂內裝曝光　超萌石虎整路陪搭車

航迷快追！長榮747機隊全數退役　搶拍「空中女王」最後時間點曝光

捷星航空15周年慶大促銷！東京、大阪單程150元起　「下午3點開搶」

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿

軍中伙食為何不會拉肚子？　鄉民揭「鐵胃」真相

國際郵包收件人注意！郵寄輸入植物檢疫物未申請　20日起最高罰15萬

想拿A++能錯幾題？　國中會考5科等級對照表出爐！

酒駕連坐罰7/1上路！同車乘客最高罰3千　致人死傷直接「沒入車輛」

【小嫩嫩熟成記】別為玻璃心賭氣！工作被前輩狂電...差點「丟飯碗」誤一生

點黑糖珍珠鮮奶　店員一動作他太震驚「想翻白眼」...2派網友吵翻了！

馬英九喊重啟核四公投　綠盟怒：先問選民是否願意成核災犧牲品

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

減稅紅包變調成「加稅」？財政火速澄清　擔心成財政災難

批韓國瑜塑造「被害者形象」　吳子嘉撿到槍痛斥：低級行為

引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿

中職二軍／陳品捷3安猛打賞　狀元榜眼職棒首對決

爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉「偵訊5小時」後露面：檢察官交代不能說

中職／千場出賽來得晚　潘武雄自豪：每一場百分百拚戰

超兇女警蹲下值勤！　激短裙開到腿根「發現興奮亮點」：有股熱熱的

當心吃進大腸癌！營養師點「5大夜市美食」超危險...你愛的也上榜嗎？

地鐵內「吃東西、大放音樂」　北京出手懲戒將列信用不良紀錄

SOGO年中慶開打！買精品正划算　最低5折內能入手

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

端午節收假日變天　「全台連5天..

媽請假參加女兒畢典挨批：很閒　..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

快來參加！2019高校畢業歌票..

一招破解LINE有無「被封鎖」..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

板橋人大排隊！她驚曝「手工神秘..

臨時工幫亡夫挑「深色棺材」！老..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

癌嬤坐窗邊笑「謝謝妳的照顧」　..

主管：桶裝水只准正職喝　差別待..

更多熱門

相關新聞

搶拍夜景！2男遭酒駕女衝撞1死1傷　網戰翻

高雄市茂林區多納大橋3日晚間發生死亡車禍，一名盧姓女子酒駕撞上疑似欲拍銀河夜景的許姓男子、黃姓男子，造成1死1重傷的悲劇。新聞曝光後，網路上展開正反兩派討論，有人表示「酒駕就是不對」，但也有人指出「那路段本來就不可以下車拍照、站人的地方」。

吸Uber司機加入！大都會祭逾7萬補貼

「媽病危」酒駕男求警：帶我去醫院

不讓救護車「致人死亡」7/1起重罰9萬

吳景欽／肇事逃逸罪為什麼違憲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面