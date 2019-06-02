快訊／午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

▲氣象局針對全台12縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局示警會有短時強降雨，下午針對宜蘭及西半部山區等全台12縣市發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率。由於連日降雨，氣象局呼籲山區請慎防坍方、落石，溪流及河谷間活動請注意溪水暴漲。

氣象預報員陳建安指出，由於鋒面仍在台灣北部海面，大氣環境不穩定，各地天氣變化快速，午後在熱力作用加乘之下，北台灣、東北部估會有明顯雨勢，尤其山區可能會有豪雨發生，雨勢明顯。