快訊／熱爆了！台北飆36.6°C創測站今年最高溫　5縣市「高溫黃燈」警戒

▲台北中午高溫飆至36.6度，氣象局發布高溫黃燈訊息。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

受到西南風帶來的沉降作用影響，2日中午台北、台東高溫熱飆超過36度，氣溫還在上升中，其中，台北站36.6度高溫更創今年以來該測站最高溫紀錄。中央氣象局也針對台北市、新北市、高雄市、屏東縣、台東縣發布「高溫黃燈」，提醒民眾出門注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

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▲西南風沉降作用，台北、台東高溫都已突破36度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資訊，截至中午12點30分，今日最高溫出現在台北，12點02分飆至36.6度；其次台東大武在11點23分也有36.1高溫發生；新北板橋在11點37分高溫也來到35.5度。氣象局預報員陳建安指出，台北中午飆至36.6度，創下今年以來該測站最高溫紀錄，不過，今年全台最高溫則為4月25日，台東大武測站出現的38.9度高溫紀錄。

▲氣象局已針對台北市、新北市盆地，台東縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃燈訊息。（圖／中央氣象局）

氣象局已針對台北市、新北市盆地，台東縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃燈訊息，有36度以上高溫發生機率，呼籲減少戶外活動及勞動、避免劇烈運動，慎防熱傷害。

天氣風險公司表示，因為這股沉降作用，今天的午後雷雨應該會比預期少很多，預期主要會發展於中部山區、東北角和宜蘭交界一帶，市區下午應該會維持高溫炎熱的天氣。