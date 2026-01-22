別小看一顆蛋！營養師：CP值超高食物　正確烹調才能吃出健康

▲蛋類是營養師心目中「CP值超高」的食物。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著健身風潮崛起，「雞蛋」成為運動愛好者最適合攝取蛋白質的食物，衛生福利部玉里醫院玉里醫院莊茵淇營養師提醒：正確烹調與適量攝取，才能讓雞蛋成為日常健康好食材，小小一顆蛋不僅料理方式多樣，更富含優質蛋白質與多種維生素，是營養師心目中「CP值超高」的食物。不過，看似簡單的食材若烹調不當，也可能讓健康打折扣。莊茵淇營養師提醒，想吃得健康又無負擔，掌握正確烹調方式與攝取原則至關重要。

為什麼特別推薦「蛋」呢？蛋類不僅價格親民、取得容易，更是人體蛋白質的絕佳來源。每顆中型雞蛋約含 7 公克蛋白質，胺基酸組成完整，有助補足身體日常需求。除了蛋白質之外，蛋黃含有維生素 A、D、E、B 群與卵磷脂，對於視力保護、骨骼健康、神經傳導功能都有幫助。卵磷脂更被研究證實有助於維持血管彈性、促進脂質代謝，是近年受到關注的營養成分。

莊營養師表示：「對長者、術後病人、成長期孩童來說，雞蛋都是營養補給的好選擇，只要烹調得宜、攝取均衡，就能達到高營養、低負擔的效果。」莊營養師提醒，想減少油脂攝取與熱量負擔，以下三種烹調方式最理想：

一、水煮蛋／溫泉蛋：最天然、不增加額外熱量的方式。保留蛋的原味與完整營養，適合體重控制者或高血脂族群。

二、蒸蛋：將蛋液加入水稀釋後蒸熟，口感滑順、易於消化，是腸胃敏感者與長者最常見的選擇。若為體重過輕、營養攝取不足的老年人，營養師建議可將「開水改成牛奶或豆漿」，可提升蛋白質、熱量與鈣質，特別適合營養不良或病後恢復的族群。

三、半熟蛋／水波蛋：以水煮方式製作、不需油脂，是許多人喜愛的健康早餐搭配。⚠但需注意：半熟蛋或水波蛋因未完全加熱，可能存在沙門氏菌污染風險。孕婦、免疫力較弱者、幼兒與長者，建議選擇「全熟蛋」較為安全。

▲莊茵淇營養師提醒，蛋類想吃得健康又無負擔，掌握正確烹調方式與攝取原則至關重要。

若需以煎蛋或炒蛋方式料理，營養師建議使用不沾鍋並減少用油量，並避免高溫油炸或反覆加熱，以降低氧化脂質對健康的影響。

小小一顆蛋，藏著大大營養。民眾不妨從今天起親手為自己煮一顆水煮蛋，或端上一碗滑嫩蒸蛋，攝取健康又營養的蛋白質來源。

