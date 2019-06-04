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徹夜狂歡接噩耗「你媽病危」　酒駕男求警「帶我去醫院」

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▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲張男得知母親病危，酒駕騎車到半路停下，主動求警察送他去醫院看母親。（示意圖與本案當事人無關／取自免費圖Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市張姓男子日前和友人出去徹夜狂歡，隔天突然接到電話，母親跌倒送醫病危，張男騎車趕去醫院半路，因體力不支，向路邊警察表明願受酒測，但請警察先送他去醫院看母，結果張母到院前已無生命跡象，張男見到母親最後一面後，被移送台北地檢署複訊，再回醫院處理後事，檢察官4日依公共危險罪嫌，聲請將張男簡易判決處刑。

這起主動承認酒駕也要趕到醫院案，起因於30多歲的張姓男子，3月29日晚上9點多開始，就和朋友出去喝酒，從酒店喝到錢櫃，到處續攤，喝到張男都完全不記得去過哪裡，只知道隔天清晨5多才結束回家。

▲▼安樂死示意圖。（圖／CFP）

▲張男趕到醫院見到母親最後一面，然後就因酒駕涉公共危險罪移送法辦。（示意圖與本案當事人無關／CFP）

30日中午左右，還在酒醉大睡的張男電話突然響起，張男接起電話聽到對方說「母親跌倒送醫，醫院發病危通知」，馬上酒醒，匆匆忙忙出門騎上機車，就想趕到醫院，但是騎到忠孝東路二段上的時候，張男實在覺得自己體力不支，無法再騎下去，剛好此時看到路邊有警察，張男上前向警方表明來意。

張男向警察承認前晚徹夜喝酒，不清楚酒退了沒，他願意接受酒測，懇求警方先帶他去醫院探母，但到了醫院，院方告知張母到院前已無生命跡象，而張男因酒測值0.3mg/l，落寞地被警方依酒駕現行犯移送地檢署，檢察官開庭訊後請回，張男才回醫院繼續處理母親後事，因酒駕犯行屬實，4日再被檢察官依公共危險罪嫌，聲請法院簡易判決處刑。

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關鍵字：酒駕,徹夜,病危,最後一面,公共危險

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