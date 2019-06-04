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搶拍高雄美麗銀河！2男遭酒駕女衝撞1死1傷　網戰翻：那邊可以站人？

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▲▼多納大橋車禍。（圖／爆料公社）

▲現場一片狼藉。（圖／爆料公社）

地方中心／高雄報導

高雄市茂林區多納大橋3日晚間發生死亡車禍，一名盧姓女子酒駕撞上疑似欲拍銀河夜景的許姓男子、黃姓男子，造成1死1重傷的悲劇。新聞曝光後，網路上展開正反兩派討論，有人表示「酒駕就是不對」，但也有人指出「那路段本來就不可以下車拍照、站人的地方」。

警方表示，盧姓女子（55歲）酒駕要返回多納部落，結果行經多納大橋時因燈光昏暗，沒有看到前方有人，等到看到時已經來不及，狠狠撞上2名男子，造成許男（40歲）送醫不治，黃男左手臂、小腿骨折，經搶救生命跡象已穩定。

▲▼多納大橋車禍。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲網友論戰。（圖／翻攝自當事人臉書）

盧女向員警表示，事發前在別的部落與朋友小酌，上橋時因為燈光昏暗、看不到前方，才會撞上2名路人；經酒測，她的酒測值為0.42，訊後被依過失致死罪嫌移送。

消息傳開後，許多人紛紛撻伐盧女的酒測行為，但也有人指出，由於該處是知名的銀河拍攝地點，不少攝影同好都會到場進行拍攝，為了達到好的效果，會將光源關閉以方便取景。而日前病故的多納部落頭目羅善也曾發文呼籲，攝影人士別將腳架放在馬路上，以免影響行車安全。

不過頭目的一句話引來受傷男子的親戚不滿，「你身為部落頭目現在怪說攝影者把三腳架放在路邊，怎不教育你的村民不要酒駕、不要超速？」掀起論戰。

▲茂林大橋發生酒駕肇事，2名男子遭到撞傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲擋風玻璃爆裂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就有網友抨擊，「原本還挺同情2位傷者，畢竟酒駕有錯在先，但請問妨礙道路行駛就沒錯嗎？多納大橋馬路是拍照的地方嗎？屢勸不聽，現在還有人反過來教訓村民；在橋上拍照本來就是自尋死路，請問有放置警示標誌嗎？不謹慎還來責怪村民，請問是有什麼問題？」

至於車禍的發生原因，仍有待相關單位釐清。另外，據了解事故發生後，現場雖一片狼藉，但仍有許多攝影同好陸續出現在橋上拍攝夜景。

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關鍵字：多納大橋,酒駕,攝影,銀河,老鷹橋

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