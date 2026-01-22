遠通攜手全鋒擴大免費道路救援　迎春節最高1.6倍車潮

▲遠通電收聯手全鋒事業，申辦「eTag停車扣繳」即贈15公里免費道路救援。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，因應大量返鄉和出遊車潮，遠通電收今(22)日宣布攜手道路救援平台「全鋒事業」，針對新申辦eTag並綁定「銀行自動儲值」與「eTag停車扣繳」用戶，贈送100元eTag儲值金，再加碼15公里免費道路救援與「洗金寶」水刀泡沫洗車。

根據高公局預估，今年春節9天連假的北上車流量最高將達平日的1.6倍，228連假交通量也將是平日的1.3倍。全鋒事業統計，台灣每年道路救援需求高達50萬件，特別是春節與228連假期間，更是車輛事故與拋錨的高峰期。

遠通電收也攜手全鋒事業針對eTag新用戶擴大免費道路救援優惠，遠通電收延伸事業處許耀勳協理指出，為照顧車主在連假長途行駛的擔憂，此次延伸過往10公里免費救援服務，有感升級至15公里。車主只要在3月底前於遠通直營門市加辦停車會員，再享價值300元「洗金寶」水刀泡沫洗車，適用全台400個洗車據點。

許耀勳補充，因應詐騙型態不斷進化，同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」，信用卡有效的情況下並不會產生欠費，因此無須理會任何欠費通知，有效降低受騙風險。