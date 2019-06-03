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737租機爭議國際官司敗訴！　遠航「判賠9.5億台幣」將提上訴

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▲遠東航空新機抵台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航因租機爭議打國際官司，近期結果出爐遭判決敗訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空與租機公司ALC於2015年發生合約爭議，導致原本要引進台灣的二架737-800型新機破局，雙方打起國際官司。日前美國法院判決結果出爐，判定遠航敗訴，要賠償ALC公司逾3000萬美元（約台幣9.5億元）。對此，遠航表示，將提起上訴。

5月下旬，遠航與租機公司ALC國際官司判決結果出爐，遠航針對ALC隱匿飛機狀況、不公平獲利及違反公平競爭的控訴內容皆敗訴，法院判決遠航應賠償ALC公司2337萬4200美元，每年再加計10%利息，總額估超過3000萬美元。

請繼續往下閱讀...

對此，遠航表示，因其判決結果認事用法有重大疑義，將提起上訴，並重申公司財務狀況皆在民航局監理下一切正常。

▲遠東航空新機抵台記者會，董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維日前重申，公司財務狀況一切正常，將持續進行飛機汰舊換新計畫。（圖／記者林敬旻攝）

這起租機爭議發生在2015年，當時遠航與ALC公司簽訂要租賃二架737-800型飛機，第一架是全新客機，預定要在美國西雅圖波音公司交機；第二架則是機齡4年、柏林航空使用過的飛機，預定在匈牙利交機。

但遠航後來發現，ALC隱匿柏林航空使用過的飛機，曾因不明原因封存於歐洲某飛機維修廠近7個月之事實，去信要求說明也未獲合理回應，在基於安全理由下，向ALC提出解除第二架飛機租賃合約。不過，ALC在要交付另一架新機時，要求遠航需簽署第二架飛機租約終止協議書，放棄相關法律權利及責任才同意交付，最終雙方合約破局，打起國際官司。

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關鍵字：遠航,ALC租機公司,737客機

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