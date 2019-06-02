端午連假天氣搶先看！一張圖看懂雨下在哪　下波鋒面估「上班日」襲

▲未來一周天氣出爐，周二起天氣轉穩，各地大致為多雲到晴天氣。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

不穩天氣再1天！氣象局指出，周一鋒面仍位於台灣北部海面，北部及東北部地區依然有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區也會有局部短暫降雨，午後因熱力作用影響，降雨較明顯，尤其山區可能會有局部豪雨發生的機率。不過，周二起至周日鋒面北抬，對台灣影響減小，端午3天連假期間各地大致為多雲到晴好天氣，僅南部及午後要注意局部短暫陣雨。

氣象預報員陳建安表示，周一鋒面仍滯留於台灣北部海面，大氣環境不穩定，各地天氣變化快速，偶有陣雨，但空檔時也會出現陽光；午後在熱力作用影響下較易出現明顯的雨勢。氣溫部分，大台北地區、花東縱谷、大武附近及南部山區要留意34度以上高溫出現。

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▲端午連假期間，僅迎風面的南部不定時會有小範圍短暫陣雨，各地大致天氣穩定，午後要留意局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象局）

周二起至周日，包含端午連假期間，鋒面北抬，對台灣影響減小。不過，周二仍有些水氣，各地白天有斷續降雨，入夜後趨緩；周三起天氣主要受西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

不過，氣象局表示，10日至12日另一鋒面滯留於台灣北部海面，天氣再轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。氣象局提醒，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，民眾要隨時留意最新天氣訊息。