　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【大法官釋字777號】肇事逃逸罪為什麼違憲

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲大法官針對肇事逃逸罪做出釋字第777號解釋，認為刑法規範「肇逃」語意不清，部分違反憲法明確性，而且刑度有過苛之嫌，宣告違憲。（圖／pixabay）

在立法院修正刑法第185條之3，加重對酒駕累犯致人死傷的刑罰之同時（關於新修法條的批判，見筆者著：吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢），大法官也針對刑法第185之4，即肇事逃逸罪做出釋字第777號解釋，並宣告違憲。到底此條規定出了什麼問題？

在1999年，刑法新增第185條之4，「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，可處六月以上、五年以下有期徒刑」。如果按照立法理由，此罪的目的是希望肇事者能即時對被害人進行救援，以防止二次被害。若真有肇事情況，欲期待行為人積極救援似也難以期待。也因此，在2013年修法時，又將刑度提升至一到七年有期徒刑。

只是此條文的「肇事」兩字，是指故意或過失，甚或無過失也包括其中，實無法確定，致嚴重違反罪刑明確性原則，而成為大法官宣告違憲的第一個理由。再來，針對法定刑的部分，原規定是六個月以上五年以下有期徒刑，之後改成三到十年有期徒刑，由於刑法第41條第1項，最重本刑五年以下有期徒刑且宣告六個月以下者，才能易科罰金，故在2013年修法後，肇事逃逸罪就無法再適用易科罰金的規定，使法官無法依據具體個案的不同，而為得否易科的裁量權，致有違罪刑相當原則。

而針對違反明確性的「肇事」兩字，自解釋公布之日立即失效，但對於肇事到底該如何解釋，大法官於主文中未明示，僅在理由書中提供立法者一些方向。但問題是，在立法者未能修法明確化前，於大法官未解釋肇事的情況下，到底法官如何適用，恐將面臨紛亂狀態。

其次，就法定刑違憲的部分，卻是限期兩年失效，但在未修法的過渡期間，法官可否依據個案不同而來調整罪刑相當，大法官亦未言，僅在理由書最後，提供立法者可依違反作為義務之情節輕重及對法益侵害之程度等不同情形，訂定不同刑度之處罰。但此基準，是否可為法官於過渡期間的參考，在欠缺大法官明示下，實也有疑問。

如果比照大法官釋字第775號解釋，即累犯加重二分之一違反罪刑相當，雖限期兩年內必須修法，卻也明確表達在此過渡期間，法官可依刑法第59條，依據情狀可為憐憫否，而來決定是否加重二分之一。若果如此，為何不在釋字第777號，也為相同比照呢？

一個主要原因乃在於刑法第41條第1項易科罰金的限制，即最重本刑必須是五年以下有期徒刑，也就是說，就算法官動用刑法第59條來減至六個月以下有期徒刑，也不能易科罰金。而因此條文並不在聲請釋憲的範圍，故若大法官允許法官於過渡期間，對肇事逃逸罪也可易科罰金，就可能逾越了司法權的界限，致進入立法的領域。

在大法官相繼於第775號、第777號解釋，已違反罪刑相當宣告刑法法條違憲下，也讓人思考，目前面對交通問題，尤其是酒駕，立法者不斷加高刑罰，能否產生嚇阻效果是個未知數，卻肯定踩踏到大法官所畫下的紅線。

好文推薦

吳景欽／有修就好？限制出境法制化仍嫌不足

吳景欽／當人工智慧PK人類智慧　AI可以當刑事法官嗎

吳景欽／人工智慧的反思　達文西手臂出錯誰該負責？

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：6/22（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：陳錦稷（中信金融管理學院教授）
講題：美中貿易與台灣經濟
ET快訊
快訊／各地雷雨來襲！台南高雄大雨特報「注意密集落雷」
抓包許維恩「載新歡回家過夜」　穩交恩愛舉動

關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,釋字777號,肇事逃逸,大法官,釋字775號,酒駕,刑法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

肇逃「一律1年起跳」不得罰金！大法官認定違憲　釋字777號出爐

非因駕駛人故意過失竟成肇事逃逸　釋字777號宣告違憲

獨／交大高材生遭撞死　肇逃惡男「無視受害者分秒存活機會」二審重判

擦撞路邊機車扶正裝沒事離去　肇事逃逸男扯：風太大吹倒車

汽車雙黃線違規左轉　機車擦撞後肇逃...騎士辯「嚇到」

車禍給錢和解離開竟被告「肇逃」　警察教撇步：手機錄影存證

吳景欽／【大法官釋字777號】肇事逃逸罪為什麼違憲

劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

吳景欽／【大法官釋字777號】肇事逃逸罪為什麼違憲

劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

遇到債務人躲債奧步！法官教你怎麼避免脫產、確保債權

吳景欽／有修就好？限制出境法制化仍嫌不足

挺賴清德參選？蘇貞昌爆陳菊很痛苦:報導沒完整呈現

「大叔摸我屁股！」少女回嗆五字經　反遭抓脖扯下司令台受傷

廣東應對貿易戰　省長馬興瑞：擴大開放、拓外國市場

韓國瑜選總統都說是「被動的」　雞排妹：其實是植物人

難忘西門町曾經的美好回憶　一張紙將「她」拉回現實

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

華聞快遞／正式進入「5G商用元年」！陸工信部計畫發放5G商用牌照

大腸癌罹癌人數國內第一　「關鍵6問」做對治療及術後照護

張老師專欄／廣島、樂天領先群雄　王柏融單場5安紀錄

蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

法律熱門新聞

郭瑤琪收賄案　陳師孟：有望平反

【見龍化工兄弟爭產】全球最大保..

遇上脫產　法官說明如何確保債權

吳景欽／肇事逃逸罪為什麼違憲

劉北元／時間與活出的價值

【見龍化工兄弟爭產】長子低調求..

湯文章／吹哨者真能受到保護？

王以凡／《少事法》修正拉孩子一..

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

炸彈客林英昌仍遭重判19年10..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

蘇友辰／總算法制化的限制出境

給說法／你知道自己被限制出境嗎

更多熱門

相關新聞

疑拍「多納大橋」夜景　遭女酒駕撞飛2重傷

高雄市茂林區多納大橋驚傳酒駕肇事，一名女子酒後駕車行經多納大橋時，撞傷正在橋上、疑似為了要拍攝多納大橋夜景的2名男子，2名男子受到重傷被送往醫院急救。

劉北元／時間與活出的價值

郭瑤琪收賄案　陳師孟：有望平反

湯文章／吹哨者真能受到保護？

辦案草率　職務法庭竟不懲處失職檢座

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面