歐盟擬強制淘汰「高風險供應商」　華為：嚴重違背公平及非歧視原則

根據外媒報導，歐盟委員會於當地時間1月20日公佈《歐盟網路安全法》修訂草案，規劃在5G通訊、半導體與電力系統等18個關鍵領域，逐步淘汰所稱「高風險供應商」的設備與組件，並將原屬自願性指引的供應鏈工具納入具法律約束力的強制執行架構。

歐盟委員會指出，此次修訂的核心在於強化執行力，將過往僅具指引性質的「供應鏈工具箱」正式納入法律框架，同時擴大適用產業範圍。據悉，歐盟早在2020年即推出5G安全工具箱，針對5G網路設備限制所謂高風險供應商，但因設備替換成本高、執行彈性大，相關措施在部分成員國推動進度緩慢。

草案顯示，新措施適用於歐盟認定的18個關鍵產業，除電信網路外，還涵蓋探測設備、聯網與自動駕駛車輛、電力供應與儲能系統、供水系統、無人機與反無人機系統，以及雲端服務、醫療設備、監控設備、航太服務與半導體等核心科技領域。

儘管草案未直接點名特定國家或企業，但政策指向被認為與華為在內的大陸高科技企業在歐洲數位基礎設施的參與程度有關。

對此，華為一名發言人表示，若基於供應商來源國而非事實證據與技術標準來限制或排除非歐盟供應商，將「嚴重違背歐盟公平、非歧視和比例原則等基本法律原則」，不符合歐盟在世界貿易組織框架下的相關義務。

華為方面指出，德國聯邦資訊安全辦公室2024年發布的評估報告顯示，未在華為設備中發現後門或可控漏洞；公司也在布魯塞爾設立網路安全透明中心，向歐盟成員國開放原始碼與測試環境供獨立審查。該發言人稱，「我們將密切關注立法進程的後續發展，並保留採取措施以維護自身合法權益的權利。」

在產業方面，歐洲電信遊說組織Connect Europe警告，強制淘汰並更換既有設備，將明顯增加電信業者的合規與改造負擔，額外監管與替換成本可能高達數十億歐元。業內人士認為，在5G、雲端運算及未來6G網路仍需持續投資的情況下，短期內調整供應鏈，恐推升資本支出並影響網路建設進度與服務品質。

草案也規定，在「高風險供應商」名單公佈後，行動通訊業者將有36個月過渡期逐步淘汰相關關鍵組件；光纖、海底電纜等固定網路及衛星網路的期限，則將由歐盟委員會另行說明。但依歐盟立法程序，修訂後法案仍須與成員國政府及歐洲議會進行多輪磋商，相關定義與實施節奏仍有調整空間。