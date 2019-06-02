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航迷快追！長榮747機隊全數退役　搶拍「空中女王」最後時間點曝光

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▲▼長榮航空波音747-400貨機全數退役。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

▲長榮航空最後一架波音747-400貨機將於4日光榮退役。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空持續進行機隊更新計畫，除引進夢幻客機波音787之外，也陸續將較舊最後一架「空中女王」波音747-400貨機將於2日晚間9點執行最後一趟飛行任務，在4日上午9點返台後光榮退役。想搶拍女王最後霸氣身影的航迷們，千萬別錯過最後告別的時間！

「巨無霸客機」波音747是航空史上家喻戶曉的飛機，同時也擁有「空中女王」的美譽。機身前段的雙層客艙設計，也讓747成為辨識度最高的飛機之一。

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▲▼長榮航空波音747-400貨機全數退役。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

▲當年長榮首架波音747-400貨機對外亮相時，曾以開啟機鼻延伸長達100公尺的貨物展現優越的載運能力。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

長榮航空首架B747-400全貨機，在2000年7月25日於桃園機場正式亮相，當時以開啟機鼻延伸長達100公尺的貨物，展現空中女王的載運能力，現場還邀請到北一女樂儀隊帶來精湛的表演。

長榮B747-400貨機執勤紀錄無數，不只載過知名的貓熊、無尾熊，2002年也將超寬、高TFT-LCD機台整批一次載運回台；2004年貨運罕見的橫向裝載，更成功載運8吋晶圓整廠設備輸滬，輝煌戰績不勝枚舉。

▲▼長榮航空波音747-400貨機全數退役。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

▲長榮波音747-400貨機，在2002年把超寬、超高TFT-LCD機台整批一次載運回台。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

但在機隊汰舊換新計畫下，長榮航空最後一架B747-400貨機（B-16407）將於2日晚間9點起飛，執行最後一趟任務，在4日完成任務返台之後光榮退役，隨後則按交易計畫交付給亞特蘭大冰島航空。

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關鍵字：長榮航空,波音747,空中女王,波音747客機

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