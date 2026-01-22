四大超商注意！神鬼男冒領信用卡盜刷百萬全台享樂　50人受害

▲男子佯裝信用卡遺失到超商冒領卡片，再去盜刷支付個人開銷。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子王韋翔涉嫌假扮顧客，到便利超商冒領待招領的信用卡，然後大大方方地到全國各地租車旅遊、住宿、買3C、儲值遊戲點數，累計1年多來，至少有50位民眾受害，遭盜刷金額約百萬元，還有人被冒名租車差點挨告肇事逃逸，上網抱怨「人生失控」。台北地檢署22日將王韋翔犯下的部分案件依違反《個資法》等罪起訴。

32歲的王韋翔曾用撿來的悠遊卡四處消費，後來因毒品案入監，2024年間出獄後，利用過去工作經驗，知道超商員工撿到信用卡後，大多不會記錄、也無力查對領取人身分，到店裡佯稱失主，等員工秀出保管中的卡片，王男偷瞄一下卡號或英文名字，再報出相關資訊冒領。

王韋翔把這些騙來的信用卡都帶在身上，隨時支付自己和妻子的生活開銷，有時招待朋友吃喝玩樂，在全台刷卡訂房、租車，有時信用卡失主報案，王韋翔因盜刷案被捕，總是擺出無辜樣，聲稱信用卡是撿到的，因為肚子餓忍不住盜刷買食物，讓辦案人員誤以為是普通個案。

北檢檢察官葉詠嫻在偵辦一起王韋翔盜刷案時起疑，擔心幕後有偽卡集團操控，向其他司法與警察機關查詢相關案件偵審內容、調閱超商監視畫面、比對受害人遭盜刷紀錄，查出王韋翔靠著冒領失卡盜刷過生活長達1年多，立刻發布通緝，將王韋翔逮捕到案後，向法院聲押獲准。

王韋翔到案後坦承獨立犯案，除了盜刷至少50人的信用卡，還曾用撿來的身分證拿去租車，結果肇事逃逸，害失主因此3度被警方約談。檢察官22日先將王韋翔盜刷約百萬元的詐欺、違反《個資法》的部分案件提起公訴，正持續清查其他犯行，並通報四大超商注意，避免顧客信用卡遭人冒領的情形再次發生。