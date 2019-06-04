吸Uber司機轉開多元化計程車　大都會車隊祭「7萬2千元補貼」

▲計程車車隊司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

汽車運輸業管理規則第103條之一（Uber條款）確定上路，10月起將對違法者取締並處以9千至9萬元罰鍰。對此，大都會計程車隊自6月1日起至10月31日止，祭出最多7萬2千元補貼，要吸引Uber司機轉為合法計程車。

大都會推出全新入隊獎勵方案，自6月1日至10月31日止，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，最高享6萬元回饋，另外，為方便Uber司機改掛多元牌照，特補貼一年行費共1萬2千元，還能免繳燃料稅、牌照稅、押牌費。

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大都會計程車隊協理楊道明表示，大都會將免費輔導考證協助等，大幅降低Uber駕駛轉職多元化計程車司機的初期投入成本及門檻，新加入的駕駛也能同時享有低利率轉貸、購車低利貸款、租車補助、汽車保修服務、台塑加油優惠等豐富車隊資源及福利，讓Uber駕駛無縫接軌進入多元化計程車行列。

▲大都會車隊歡迎Uber司機加入多元化計程車行列。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不少Uber司機對於要轉多元化計程車行列有各種疑問，例如，租賃車押牌費可領回來嗎？保險費可退嗎？牌照稅、燃料稅能取回嗎？發票稅、車體稅怎麼辦？車貸怎麼辦？車輛轉貸怎麼做？轉貸利率如何？購車有補助嗎？租車有補助嗎？怎麼考到執業登記證？考取率如何？如何準備？等種種疑難雜症，大都會也表示，將提供完整的免費諮詢服務。

多元化計程車營運模式類似Uber，車身不必漆成黃色、免貼車身識別、無須掛車燈，時薪約350-500元，可開自己的車合法賺錢。