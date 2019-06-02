機票搶起來！樂桃、香草限時聯合促銷來了　飛日本「單程688元」起

▲樂桃航空與香草航空推出聯合促銷，機票最便宜單程未稅688元起。（圖／空中巴士提供）

記者賴文萱／台北報導

這個夏天起，樂桃與香草航空將攜手合作成為日本最大LCC（Low-cost Carrier），兩家航空公司也攜手推出機票限時促銷優惠。飛往日本各航點玩透透，機票單程未稅最便宜僅新台幣688元起，促銷機位有限，售完為止。

Peach x Vanilla Air攜手迎盛夏促銷

販售期間：2019年6月3日21:00~6月7日22:59（台灣時間）

適用期間：2019年6月24日~10月26日

※適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

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▲樂桃航空限時推出單程688元促銷。（圖／樂桃航空提供）

◎樂桃航空促銷航線、單程未稅票價：

台北（桃園）－札幌（新千歲）：新台幣980元／新台幣1,280元

6月24日~10月26日（不適用8/10~8/18，僅適用回程MM725航班）

8月28日~10月26日（不適用8/10~8/18，僅適用去程MM726航班）

台北（桃園）－仙台：新台幣1,480元

6月28日~10月8日（不適用8/12~8/18）

台北（桃園）－大阪（關西）：新台幣880元／新台幣880元／新台幣1,080元／新台幣1,280元

7月23日~8月8日（僅適用去程MM028航班）

7月2日~7月24日（僅適用回程MM023航班）

7月2日~10月26日（僅適用去程MM026、MM028，回程MM021、MM023、MM029航班）

7月2日~10月26日（不適用8/10~8/19，僅適用去程MM026、MM028，回程MM021、MM023、MM029航班）

台北（桃園）－沖繩（那霸）：新台幣1,180元

7月30日~10月26日（僅適用去程MM926，回程MM923航班）

高雄－大阪（關西）：新台幣688元／新台幣1,580元

7月5日~8月8日（僅適用去程MM036航班）

6月28日~10月26日



高雄－沖繩（那霸）：新台幣1,080元

6月25日~10月26日（適用回程MM933航班）

▲香草航空推出限時688元起機票促銷。（圖／香草航空提供）

◎香草航空促銷航線：



台北（桃園）－福岡：新台幣688元

6月24日~10月26日

台北（桃園）－東京（成田）：新台幣688元

6月24日~10月26日

高雄－東京（成田）：新台幣688元

6月24日~9月30日