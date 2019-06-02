鄭明典示警：今天強風軸對著北台灣　午後對流若發展「強度很可觀」

▲這張圖顏色代表風速，磚紅色部分是強風，可以看見今天強風軸對著北台灣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典上午PO文示警，今天強風軸對著北台灣，因為台灣上空還是有點小逆溫，並不是很不穩定，所以白天還是會熱，尤其中南部和東南部，「但是在午後對流機制下，對流一旦發展，強度還是會很可觀。」

鄭明典上午PO出一張風場預報圖解釋，這張圖顏色代表風速，磚紅色部分是強風，可以看見今天強風軸對著北台灣。他說，在午後對流機制下，對流一旦發展，強度還是會很可觀，建議民眾出門前看看定量降雨預報圖，然後再看看雷達回波。

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▲鄭明典說明煙囪雲發展跡象。（圖／中央氣象局）

另外，他也提醒，今天垂直風切夠強，還有煙囪雲發展的跡象，趨勢上，煙囪雲會緩慢往南，但是強度發展很難掌握，怕雨的朋友，要多注意預報中心發布的降雨即時訊息。

氣象預報員陳建安指出，由於鋒面仍在台灣北部海面，大氣環境不穩定，各地天氣變化快速，午後在熱力作用加乘之下，北台灣、東北部可能會有明顯雨勢出現，尤其山區可能會有豪雨發生。但在氣溫上，西半部地區高溫仍有32-34度，截至11:30，台北高溫也已達35.4度，台東已達36.1度，出外要注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。