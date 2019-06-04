上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

▲7月1日起，上路不禮讓救護車致人死亡，將重罰9萬元並吊銷駕照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

交通部3日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，明定汽車駕駛人聽到消防車、救護車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變之警號，若不立即避讓，將可開罰3千6百元並吊銷執照；若因此致人死傷，更可處6千元至9萬元罰鍰，再吊銷駕照。法規預計7月1日起正式上路。

交通部預告之「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，針對駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，若不立即避讓並致人死傷者，罰鍰從3600元加重提高至6千元起跳，最高可開罰9萬元，並吊銷駕駛執照。

請繼續往下閱讀...

▲路上不讓救護車致人死傷，依據車種有不同裁罰基準。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

致人受傷者，依據車種有不同裁罰基準，在機車部分，明定可開罰6千至9千元；小型車則從1萬起跳至1萬5千元；大型車為1萬5千元至2萬2500元。

若致人重傷，機車罰鍰從2萬5千元起跳至3萬7500元；小型車從3萬5千元至5萬2500元；大型車則為4萬5千元至6萬7500元。但若因不避讓致人死亡，則不分車種，一律重罰9萬元，法規預計7月1日起上路。