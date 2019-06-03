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里山動物列車2.0首航！神秘第2節車廂內裝曝光　超萌石虎整路陪搭車

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▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵里山動物列車2.0正式首航上路。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

廣受大眾喜愛的里山動物列車2.0，3日正式從南港車站啟程！除了車頭分別由環頸雉和石虎扮演引航者外，今年車身設計分別在8節車廂中，採用4個生態系作為背景。在第二節車廂內，也有石虎、草鴞等動物巧妙穿梭在其中，讓旅客可以跟里山動物們在車廂內一同悠遊。

去年台鐵局與農委會林務局共同推出里山動物列車後，就深受國人喜愛，所傳達的保育理念也備受肯定，交通部長林佳龍於今年2月得知里山列車即將「卸妝」後，即指示台鐵局繼續與林務局緊密合作，促成推出列車2.0版，以傳遞支持環保與愛護動物的理念。

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▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼里山動物列車2.0，今年不只車頭、車尾都有彩繪，連車廂內部也有驚喜設計，要讓萌萌動物陪旅客一整路。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

今年里山動物列車2.0的車頭，分別由環頸雉和石虎扮演引航者，與去年不一樣的是，今年車身設計分別在8節車廂中，採用4個生態系作為背景，另搭配該生態系動物間的巧妙互動，豐富列車整體色彩性及帶給民眾無限想像力，更在第二節車廂內巧妙地運用空間，讓里山動物們在車廂內與旅客一同悠遊於旅程中，另更將車廂外的車門和車窗作為繪畫的一部分。

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼里山動物列車2.0，車廂內外部都也有驚喜設計，車內把手上頭有小鳥裝置藝術，車門內外有動物彩繪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

例如：一隻斑卡拉蝸牛跟一隻左旋蝸牛各位在一面門上，相互對望；小斑龜站在車窗上，低頭望著探出水面的大斑龜。此列車之整體內外裝彩繪設計亦獲得「台鐵美學設計諮詢審議小組」高度肯定。

▲▼台鐵里山動物列車-車上動物餅乾,可愛女孩,正妹。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼在里山動物列車2.0首航儀式上，還特別製作各種動物造型餅乾。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵里山動物列車-車上動物餅乾。（圖／記者賴文萱攝）

里山動物列車2.0啟航適逢台鐵歡慶132週年，台鐵特別在南港站限量發售1,000套紀念套票，供民眾收藏。未來台鐵將延續里山動物列車熱潮，持續與林務局合作推出相關周邊文創商品，讓喜愛里山動物列車2.0的旅客，在追逐完列車後，藉由收藏療癒性十足的里山動物相關文創商品，加深民眾對「森、川、里、海」國土生物安全網概念。

里山動物列車2.0在3日正式啟航，從台鐵南港站發車南下，開往通霄，當天上午11時29分從台北站起，開放民眾購票搭乘，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，13時43分抵達通霄。

台鐵表示，動物列車從6月5日起正式加入台鐵區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州，另也將配合林務局今年度各項親近里山活動，有機會加開花東地區班次，東部朋友同樣可望搭乘。

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲里山動物列車2.0，車頭彩繪另一版為環頸雉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲農委會主委陳吉仲在車上與裝置藝術合照。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：台鐵,台鐵彩繪列車,里山動物列車,石虎,農委會,里山動物列車2.0

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