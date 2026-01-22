學測考生求自保「越報越多科」　教育部：請招聯會討論

▲教育部常務次長朱俊彰（右）表示，選才不是參採的考科愈多愈好。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／屏東報導

大學學測落幕，但教團質疑近年考生平均選考科目數逐年上升，是參採標準混亂造成。教育部次長朱俊彰今（22日）指出，參採不是愈多愈好，將與招聯會討論，考科與入學表現及專業能力的關聯，讓大學校系在選擇考科時有所依據。台大校長陳文章認為，學測只是學生多元學習成果的一個測試，尊重校各系的決定。

115學年大學學測在本周一（19日）剛落幕，但是包括全教會與全教總等教育團體質疑，近年學測的學生平均選考科目數逐年上升，111學年度為4.38科，今年平均卻高達5.10科。教團認為是大學各科系參採標準混亂，導致學生被迫「多考自保」，也增加學生負擔。

對此，朱俊彰今日在屏東參加全國大專校院校長會議，接受媒體訪問時指出，大學創造科系特色，學測參採科目組合多元，但選才不是科目愈多愈好，也不代表鑑別度就會比較高，跨域培養人才應透過大學的跨域教學或選修，所以教育部會和招聯會討論，考生在考科與入學表現、跟專業能力的關聯，讓大學校系設定選擇考科時有所依據。

參與大學校長會議的陳文章則表示，學測只是學生多元學習成果的一個測試，所以回歸系所需求，也尊重各系的決定，而能考上台大醫學系的學生，英文都不錯，代表參採哪一種科目應該都有意義，建議往後高中端與大學端連結應該更緊密。