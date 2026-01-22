　
    • 　
>
救人成功卻殉職　消防粉專揭「家裡1處」是奪命關鍵：活活困死了

▲▼小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

基隆市大型社區「台北生活家」昨（21）日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，期間提醒隊友「屋內雜物多」、「衣服堆得像山一樣」，最後卻不幸殉職。對此，粉專「消防神主牌」呼籲，大家轉頭看一眼家裡的走道吧，清空不必要的垃圾，「別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。」

屋內雜物成致命關卡　逃生路線遭阻斷

粉專「消防神主牌」發文，「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的。就在剛剛，我們痛失了一優秀的同仁」，火警發生時，屋內濃煙瀰漫，伸手不見五指。消防人員進入火場搜尋，發現一名受困女子，將氧氣面罩摘下給女子使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。

粉專感嘆，「小隊長永遠留在了那裡，害死他的，不只是火，更是屋內堆積如山的雜物」，那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。

粉專呼籲民眾，「現在就轉頭看一眼家裡的走道吧」，不要讓「以後會用到」的雜物堵住重要通道，成為危急時刻的致命障礙，「別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。」

▲▼基隆1死火警。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆火警。（圖／記者郭世賢攝）

詹能傑進火場發現「衣服堆得像山」

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家2樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓。林姓老婦逃出火場後，哭喊「女兒還在裡面！」

詹能傑得知後，三度進入火場嘗試營救，但前面兩次都搜救未果，出來時滿身大汗，特別提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，大家千萬要當心，怎料他換上新氣瓶第三次進入火場，竟是永別。

．本文經「消防神主牌」授權轉載。

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

