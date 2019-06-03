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踮腳拿泡麵…短裙女「2顆白皙屁股蛋」當場完整露出　網激動：沒穿內褲！

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▲▼短裙女的屁股蛋直接光溜溜露出。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

▲短裙女的屁股蛋直接光溜溜露出。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港臉書社團近日瘋傳2張照片，一名身穿淡紫色短裙的女子在超商購物時，為了拿到擺在貨架較高處的泡麵，因此猛力踮腳並伸手拾取，不料因為伸手施力的關係，讓她的短裙瞬間被往上提起，2顆渾圓的屁股蛋就這樣當場露出，讓一旁民眾趕忙拍照並上傳，並吸引一票男網友暴動直呼「沒穿內褲！」

「妳就出個聲嘛，我可以幫妳拿的…。」香港一名網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」PO出照片表示，身穿短裙的女子在超商購物時，為了得到貨架高處的泡麵，竟然不顧自己沒穿內褲的情況，直接踮腳讓白皙屁股蛋完整露出。底下也有網友分享，曾經在其他超市碰過相同女子，臉紅心跳的畫面也照常上演。

▲▼短裙女的屁股蛋直接光溜溜露出。（圖／翻攝自臉書社團「PLAY HARD 玩硬」）

從網友支援的影像可見，長髮女子這次雖然有背著小巧的斜背包，但是當她踮腳拿罐裝物品時，短裙仍舊向上撩了起來，高清畫面便被保存在路過民眾的相機中。不少男性紛紛暴動留言，「跪求正面照！」、「我來幫妳把裙子往下拉吧」、「真的是野外…咳咳」、「哇！沒穿內褲」、「看來姊姊只喜歡貨架高的東西呢」、「我可以抱妳拿東西」。

不過也有人說，「她已經不是第一次這樣了耶，是故意的吧」、「想紅？」、「放個屁看看啊」、「不知羞恥」、「這是整人節目嗎？還是玩了什麼大冒險遊戲？」、「屁屁都下垂了還露」、「沒有正面照，就都是假的！」、「這樣比較涼快是嗎？」、「好前衛的穿著」。

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關鍵字：踮腳,短裙女,屁股蛋,超商,內褲,露出

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