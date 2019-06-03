好市多內褲「一組3件800元」！他買4盒拆開　噁心怒扔這件：標籤被剪過

▲男網友買內褲，發現疑似是退貨商品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）對顧客的服務無微不至，退貨機制吸引許多台灣民眾成為會員，但也上演各種「奧客現形記」。一名男網友在臉書貼文，說他日前到好市多購買內褲，一盒共有3件，他回家拆開後卻發現，有一件內褲不僅沒有塑膠夾子，縫在裡面的長標籤還被剪掉，讓他忍不住直呼「可以再噁心一點」。

這位男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說他打開在好市多買的新款內褲，「我已經買了第4盒了，這是新款的，黑色灰色黑色包裝，3件800多」。原PO說他開到第3盒時發現怪怪的，因為第一件沒有塑膠夾子，第二、第三件都有。

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▲原PO買的內褲一組3件，價格是800多元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO本來不以為意，但要準備撕掉縫在內褲上的長標籤時，驚訝發現有一件的標籤已經被剪掉，「X，可以再噁心一點嗎，那件我直接丟掉，我也懶的去抱怨什麼了」。原PO認為內褲一件才200多塊，和時間成本不符，最後乾脆直接丟掉那一件，但還是忍不住抱怨「真的很哭爸」。

▲內褲上的標籤被剪過。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「好市多品管很差，內褲有人試穿不合都可以退了，真的很噁心還上架賣」、「你要相信，台灣最美麗的風景是人」、「這種貼身物品，還能退貨上架賣，好誇張」、「是品管的問題吧，如果接受退貨，就要處理好再上架吧」、「現場看有些盒子是被拆過的，似乎是有人不想要某些顏色偷偷對調，我都是檢查清楚沒拆過痕跡才買」。

▲原PO貼出長標籤的樣子。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

也有網友表示，「問過好市多買了內褲不好穿怎麼辦，他們説穿過那件可以留下來，其他沒穿過退貨。我自已倒是沒買過，只是好奇問一下。新的要穿以前最好也先洗一下」、「會不會有可能退回廠商，廠商包好再運回好市多？好市多應該不會做最後品管」、「退貨是供應廠商要吸收，自行處理吧，應該是廠商的問題」、「覺得貼身物品應該禁止退貨……試想誰願意穿別人試過的貼身物品」。

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