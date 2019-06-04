粉絲必收藏！韓國女神潤娥「全球獨家贈品」　小7限量6.6萬個

▲韓國女神潤娥扇子兼具收藏及實用性。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

瞄準30歲以下年輕客群，小7將於5日推出「超級明星博覽會」，首次攜手超過10家國內食品大廠，以偶像明星及熱門電影為主題，開發一系列獨家及周邊商品。其中，購買「樂事激辣辛紅椒味洋芋片」三包，還免費送全球獨家「樂事潤娥粉絲扇」，限量6.6萬個。

受惠暑假娛樂採買旺季，超商袋裝零食及糖果等休閒食品在7～8月為銷售高峰。因此，小7今年針對娛樂話題、節令需求規劃波段性操作，推出一系列生活提案，並將近期最受歡迎的明星及電影主題融入商品，期望圈粉更多消費族群。

小7指出，發現有越來越多年輕消費者，願意購買包裝上有明星肖像或是電影周邊商品，像是上月推出的BTS防彈少年團冷萃黑咖啡，不到1周就熱賣超過10萬瓶。因此，這次集結30多款商品推出「超級明星博覽會」。

除了獨家推出「樂事激辣辛紅椒味洋芋片」，外包裝還有潤娥比出小7手勢外，自6月5日起任選3件8折，還免費送全球獨家「樂事潤娥粉絲扇」，限量6.6萬個。另外，迪那則找來國民男友劉以豪，只要購買2款指定杯裝薯條，就能免費獲得「劉以豪桌上人形立牌」，限量54,900個。

而萊爾富則看好聯名食尚與國民點心魅力，獨家攜手泰山合作推出花生牛奶冰沙。其為首次將花生湯變成冰沙，引發不少網友嘗鮮風潮。業者指出，花生牛奶冰沙限量10萬份，售價59元，並至6月18日前可享嘗鮮價49元優惠。