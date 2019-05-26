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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

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▲▼小黎慘遭小劉狂捅4刀。（圖／翻攝自看看新聞）

▲小黎慘遭小劉狂捅4刀。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名16歲少女小黎因為女室友小劉穿錯她的拖鞋，於是和對方起口角最後演變成肢體衝突；不料過了2天，小劉竟然拿刀狂捅小黎4刀報復，導致對方全身濺滿血。劉爸爸表示，對於女兒持刀傷人的情況，派出所警方也和他溝通過，等到傷者的鑑定報告出來後，他們願意接受警方處理。

綜合陸媒報導，事發在貴州省貴陽市，小黎上（4）月23日發現小劉穿到她的拖鞋，隨即要求對方脫下，不過卻被拒絕，雙方立刻爆發口角，最後還因為其他瑣事演變成肢體衝突。小黎自知打不過小劉，就邀了其他兩個好朋友一起猛毆對方，2天後，學校舉辦運動會時，小劉因為心懷憤恨便拿刀捅向小黎報復，導致小黎全身是血被送往醫院搶救。

▼拖鞋成為血案的導火線。（示意圖／CFP）

▲▼拖鞋。（圖／CFP）

所幸急救後小黎已經脫離了生命危險，但黎爸爸要求小劉家人賠償10萬元人民幣（約新台幣45萬元），他認為小黎的植皮手術需要大筆費用，加上女兒的遭遇根本無法透過賠償就完全解決。「我希望能夠追究對方的刑事責任，畢竟她（小劉）給我女兒的傷害太大了。」

劉爸爸則反駁，自己的女兒也是受害者，「當時她喊了2個同學來一起打了我女兒，然後還威脅我女兒不能報告老師。」至於賠償金額，他認為必須等到鑑定結果出來才能作決定。

網友看完後紛紛表示，「現在小孩比我們以前還恐怖啊！」、「我當時只會吵著要零用錢，沒想到現在小孩會殺人了」、「滿16歲了，可以判刑了」、「現在學生真難管」、「一雙拖鞋引爆的血案」、「這兩方都有錯，都該告的」、「女生間的狠心也是不能小覷的」。

▼2名少女因為穿錯拖鞋一事而發生爭執。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：室友,拖鞋,,血案,運動會

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