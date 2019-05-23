影／日月潭陸客下船購物　10分鐘「兩手空空回來」…他無奈點破真相

記者朱世凱／綜合報導

「再多大陸遊客來台灣，大部份的店家要賺人民幣恐怕都很難。」一名在日月潭遊艇服務的職員表示，最近接了好幾團來台自由行的大陸遊客，當他們抵達伊達邵村莊時，下船不到10分鐘就回到船上了，讓他不禁納悶「為什麼客人消費能力高卻不消費？」事後他才明白原來關鍵出在行動支付上。

▲日月潭是陸客來台喜歡到訪的景點之一。（圖／記者黃克翔攝）

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這名職員在臉書上指出，「最近接了好幾團自由行大陸遊客，包船航程停留點～伊達邵村莊，結果客人都10分鐘就回到船上，我就納悶了，這些客人水準都很高，消費能力也很高、很強，怎會幾分鐘內就通通回到船上？原來是大陸的行動支付消費習慣。」

▼行動支付讓消費者購物更加方便。（圖／記者李毓康攝）

他分析，因為陸客習慣使用行動支付，但是大部分店家無法與之對接，讓他們乾脆放棄消費。「只能說，真不知道是台灣很小心還是很落伍？商品的品質要優良是重點，但對接的金流也相對重要，如果無法接的話，客人就會掉頭，商機也就沒了。」

有網友在底下留言，「這當然是落伍啊，四大超商、全聯、家樂福都很聰明，率先配合政府手機支付政策，讓我用手機就能夠買東西，不用再帶錢包」；不過也有人說，「去韓國玩的時候也沒看過大陸客行動支付，他們跟我們一樣都是拿卡出來刷，拿錢出來用，喜歡買、要買的，自然會做功課，就像我們去沖繩自由行一樣。」