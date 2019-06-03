玩具總動員控尖叫！Q版限定胡迪、熊抱哥「絨毛藍芽喇叭」小7獨家販售

▲玩具總動員控尖叫！發光手環、隨身風扇、藍芽喇叭、扭蛋糖果機超萌登場。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著暑期強檔大片《玩具總動員4》即將上映，週邊商品也紛紛出爐。其中，小7更獨家限定販售多款系列商品，包含發光手環、扭蛋糖果機、兩用風扇、絨毛藍芽喇叭、手指玩偶系列等，每款都讓粉絲尖叫，預計將掀起搶購風潮。

瞄準30歲以下年輕客群，小7將於5日推出「超級明星博覽會」，首次攜手超過10家國內食品大廠，以偶像明星及熱門電影為主題，開發一系列獨家及周邊商品。首先聚焦在玩具總動員系列商品，其中藍芽喇叭更是以胡迪和熊抱哥兩款絨毛造型玩偶化身而成，吸睛度爆棚。

小7指出，這次還加碼推出玩具總動員環保杯袋、便當提袋、飲料杯套等超過20款周邊商品，不用集點預購就能買到，於6月5日起在全省3,500店限定販售。同時也與零食大廠推出多款明星肖像商品，包含盧廣仲、劉以豪、潤娥等，還送獨家限量贈品，鐵粉別錯過。

另外，屈臣氏則找來「LINE FRIENDS」合作，自即日起至7/31推出「屈臣氏 LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動」，祭出5款旅行必備「萌物」，包含馬克杯、隨行杯、乳膠枕，以及登機箱和吹風機等。消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點即可加價99～999元，換購一款集點活動商品。