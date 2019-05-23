搭車過隧道！噁男站身後「偷搓樂器」大噴發…她滿腳「全子孫」當場崩潰

▲噁男在地鐵上猥褻噴射。（圖／翻攝自臉書社團香港交通突發報料區，下同）

記者朱世凱／綜合報導

搭地鐵驚見地上全是「子孫」！香港一名網友在臉書貼文指出，今（23）日早上9點搭乘地鐵時，途中恰好經過了隧道，沒想到一名身穿深藍色衣服的男子，竟然悄悄躲在他朋友的女兒身後開始「玩弄樂器」，最後還直接噴發在無辜女孩的腳上以及車廂地板，讓所有人都看傻眼。

這名網友在臉書社團「香港交通突發報料區」指出，噁男是在9點從港鐵西鐵線的朗屏站上車，這輛車是由錦上路開往荃灣，不料他在途中經過隧道時，竟偷偷躲到原PO朋友的女兒身後開始猥褻，而且還當場噴濺出來，導致女孩小腿上和地板都是斑斑「子孫」。

從圖片可見，腳穿白鞋的女子小腿上留有白色痕跡，一旁地板上也有幾個圓點狀的白濁液體；微胖的噁男猥褻後，周遭所有人都用相當詫異的表情看向他和「案發地」。據悉，當下就有人見狀就幫忙報警，但是站長居然直接讓兇手離開，使得員警無奈地說，「要抓到人恐怕很困難，只能請女性搭車時要隨時留意。」

這則貼文很快就累積破千讚，以及超過720次的分享。網友們看完後都說，「天啊，這個有夠變態」、「第一次看到色狼直接弄出來」、「站長是不是有病啊？可以先抓走他嗎？」、「車廂乘客好像都愣住了，沒人敢打他或是壓制嗎？」、「好離譜哦」；不過也有人質疑事件真實性，「怎麼有人敢在大庭廣眾下射出來」、「經過隧道時間不會很久吧，難道他已經搓了很久嗎？」、「不敢相信，這太快了」。