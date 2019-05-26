　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

月入270K！工程師PO文「徵女友」：有房＋每月送妳大禮　網見亮點秒按X

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼相親。（圖／CFP）

▲黃金單身工程師希望找個對的女孩共度下半輩子。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「像我這樣的中年男性工程師，有女人願意收留嗎？」香港一名42歲的男網友發文表示，雖然自己相貌平凡，不過仍夢想組個幸福的兩人世界，「我月收入有6.8萬元（港幣，約新台幣27萬元），也有一間15坪的房子，希望可以找個簡單女孩陪我共度生活。」此外，他還保證每個月都會送禮物給女方。不過許多女網友看見一項亮點後，便紛紛按下網頁右上角「X」處離開了。

▼工程師條件超優卻被一票女網友嫌棄。（示意圖／CFP）

▲▼相親。（圖／CFP）

這名工程師近日在「香港討論區」發文說，自己今年42歲，相貌平凡，職業是高級工程師，月入6.8萬元（港幣，約新台幣27萬元），有2次戀愛經驗，但性格比較悶，有點類似「宅男」，平時喜愛爬山、運動，一年最少旅行5次。「我想找一個簡簡單單的女孩，陪我逛街、看電影、吃飯、騎單車，去旅行，如果時間允許的話，我可以天天接女友下班，一個月準備一份小禮物，大節日的時候就送花和較貴重的禮物等。」

▼工程師在網站上徵求靈魂伴侶。（示意圖／CFP）

▲▼西裝,工程師。（圖／CFP）

這則貼文很快就引起網友熱議，不到2天就吸引超過1.5萬次瀏覽和超過200則的留言，許多女孩都急切想幫宅男脫魯，不過當她們看見一項特質後卻紛紛迴避了。原來，工程師的身高只有161公分，體重也僅有52公斤，屬於較矮小的身材，有女網友毫不留情地留言，「連我都比你高了…」、「身高是致命傷」。

當然也有人認為這條件不用怕找不到女友，「身高不是問題，也是有人很矮但很帥的啊，除非原PO要求太高」；部分人則直言，「悶騷男真的很難相處，無法溝通就容易被憋死」、「用錢找到的女人，你覺得她會付出真心嗎？」、「你這樣跟買一個外籍新娘有什麼區別？」。

ET快訊
23歲小鮮肉「割完包皮變冰棒」　輕生留遺書：我沒好好戰過！
算命預言她遠嫁國外！沖繩婆婆靠一張照相中…逼子分手改娶

關鍵字：工程師,月收入,相親,女友,徵女友

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

搭車過隧道！噁男站身後「偷搓樂器」大噴發…她滿腳「全子孫」當場崩潰

影／日月潭陸客下船購物　10分鐘「兩手空空回來」…他無奈點破真相

借男友筆電看劇！她隨意點開相簿驚見「寶貝x前任」激情片…當場傻了

Google終止合作！星國掀「華為棄機潮」　全新P30 Pro大砍8000元甩賣

姊弟戀差10歲！高中嫩男「狂收愛心禮物＋吃喝免費」嘆：好像包養怎辦？

兒子只能「蹲著上廁所」…媽養5年才知他是女孩！醫曝超罕見秘密

影／泡麵煮好！他用「防燙夾」端熱鍋右手狂抖…網噴淚超挫：有陰影+1

準備飛泰國玩！她上「淘寶買麻將」帶去打　盒子一開傻了：都是天意…

影／棕髮女「短裙背後挖空」！他當場彎腰猛蹭15分鐘…正義哥怒了

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

快去考駕照！12年來首次漲價 6月開始駕訓班學費下限漲2000

崔天凱談華為批美「動用國家力量打壓」　阻礙科技進步獲利

回應班農「中國威脅說」　人民日報：注定是枉費心機！

「11億網民如果用華為怕你美國個屁」　用iPhone發文挺華為　向太穿幫了

7月大男嬰舔一下葡萄竟「吸入氣管」　醫曝錯過黃金5分鐘必死

非洲豬瘟延燒「雲南再爆疫情」　49頭豬發病「48隻全死」當局急封鎖撲殺

美大學以「竊取機密」解僱終身教授　暨大：全盤接手李曉江團隊

月入270K！工程師PO文「徵女友」：有房＋每月送妳大禮　網見亮點秒按X

影／SD、Wi-Fi皆除名　華為：不會受個別組織和行為影響

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

中美女主播約下周「LIVE辯論互尬」　網起底驚：她23歲得過演講比賽冠軍

Amber、Krystal衝上台給驚喜　Luna掩面爆哭中斷演唱！

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

玻璃心慎入！地表「最毒舌星座」Top5超傷　快tag你的OO朋友

吳昕賣掉「男神送的禮物」　網一看定價氣炸：沒腦子！

川普觀賞大相撲…初體驗全場嗨翻　親頒30Kg「總統盃」

TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once

蕭敬騰「和她臉貼臉」共用麥克風...飄粉紅泡泡　陳粒「露姨母笑」：過分！

國田賽／跳遠林昱堂升大學更自主要求　挺受傷瓶頸7M93摘金

外套裡有空調！藤原浩 X Uniform Experiment功能系列　讓你走路都有風

大陸熱門新聞

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住..

月入27萬工程師「徵女友」　網..

買百萬車位　四門卡死出入爬天窗

室友穿到自己拖鞋！16歲女要求..

男嬰舔葡萄吸入氣管　醫曝救不回

「格鬥狂人」拒道歉　被限制消費

床的世界、和成研發長照產品登陸

升降舞台突坍塌　數十名孩童墜落

日擬向中方收QR Code使用..

美大學解僱李曉江　暨大全盤接手

「家人以前勸我離職」華為員工曝..

粱孟松突破製程瓶頸獲稱中芯救世..

用台式早午餐登陸　台青六人組「..

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接..

更多熱門

相關新聞

女友爸是黑道！他見家長遇狙擊手突襲

情侶交往到一個穩定階段，見家長是必經的關卡。日本節目《人類觀察》就找來一名「黑道老大」佯裝成女友爸爸，並安排殺手要對女友一家不利，想看看不知情的男子會是什麼反應，想不到原本有點害怕的他，在女友遇到生命危險的緊要關頭時，依舊拿起武器豁出去，拼命保護身旁的愛人，帥氣模樣讓網友紛紛誇讚「可以嫁了！」

拿回扣消息走漏　工程師丟飯碗

他上帝視角拍女友！網全歪樓：好大

領年薪225萬！不配合指派被fire　他想討薪法官不給

男友手機熟記生存法則　網讚快嫁

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

iPhone SE 2新消息　規格一次看

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面