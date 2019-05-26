月入270K！工程師PO文「徵女友」：有房＋每月送妳大禮　網見亮點秒按X

▲黃金單身工程師希望找個對的女孩共度下半輩子。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「像我這樣的中年男性工程師，有女人願意收留嗎？」香港一名42歲的男網友發文表示，雖然自己相貌平凡，不過仍夢想組個幸福的兩人世界，「我月收入有6.8萬元（港幣，約新台幣27萬元），也有一間15坪的房子，希望可以找個簡單女孩陪我共度生活。」此外，他還保證每個月都會送禮物給女方。不過許多女網友看見一項亮點後，便紛紛按下網頁右上角「X」處離開了。

▼工程師條件超優卻被一票女網友嫌棄。（示意圖／CFP）

這名工程師近日在「香港討論區」發文說，自己今年42歲，相貌平凡，職業是高級工程師，月入6.8萬元（港幣，約新台幣27萬元），有2次戀愛經驗，但性格比較悶，有點類似「宅男」，平時喜愛爬山、運動，一年最少旅行5次。「我想找一個簡簡單單的女孩，陪我逛街、看電影、吃飯、騎單車，去旅行，如果時間允許的話，我可以天天接女友下班，一個月準備一份小禮物，大節日的時候就送花和較貴重的禮物等。」

▼工程師在網站上徵求靈魂伴侶。（示意圖／CFP）

這則貼文很快就引起網友熱議，不到2天就吸引超過1.5萬次瀏覽和超過200則的留言，許多女孩都急切想幫宅男脫魯，不過當她們看見一項特質後卻紛紛迴避了。原來，工程師的身高只有161公分，體重也僅有52公斤，屬於較矮小的身材，有女網友毫不留情地留言，「連我都比你高了…」、「身高是致命傷」。

當然也有人認為這條件不用怕找不到女友，「身高不是問題，也是有人很矮但很帥的啊，除非原PO要求太高」；部分人則直言，「悶騷男真的很難相處，無法溝通就容易被憋死」、「用錢找到的女人，你覺得她會付出真心嗎？」、「你這樣跟買一個外籍新娘有什麼區別？」。