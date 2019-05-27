點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃…？

▲點了頂級和牛牛排，沒想到送上來的竟然長這樣。（圖／翻攝自臉書社團「澳門難食中伏團」，下同）

記者朱世凱／綜合報導

許多人吃牛排都喜歡享受半熟口感，不過香港一名網友日前在臉書抱怨，澳門某間酒店餐廳的廚師竟然煎了一塊「一面生、一面熟」的牛排給他，讓他當場氣得拍照投訴，「這種服務態度我還是第一次見到！」

這名網友近日在臉書社團「澳門難食中伏團」表示，自己到了某間酒店餐廳享受Buffet，雖然用完餐後有打折的優惠，加上食物味道還算不錯，但是餐廳補充食物的速度卻太慢，而且長腳蟹還不新鮮。他也說，酒店主推的「席切頂級和牛」和「威靈頓酥皮牛柳」出餐一次之後就再也沒補充，不過這些都還不誇張，讓他傻眼的還在後頭。

原PO接著指出，大約等了一段時間後，推出的「頂級和牛」牛排都是他不滿意的熟度，所以他就向廚師要求特製一份「半熟」的，沒想到最後等來的卻是一份「一面生、一面熟」的牛排，讓他氣得直說，「各位看完還想不想去吃，真的是你們自己的想法，但是最好不要花錢找氣受」、「這種服務態度我還是頭一回碰到，酒店竟然敢出這東西」。

▼翻到牛排背面果然是全生的。（圖／翻攝自臉書社團「澳門難食中伏團」）

這篇貼文很快就被網友們轉傳分享，大家紛紛在底下回應，「廚師的烹調技巧也太高超、太有創意」、「沒錯啊！5分熟，一半生，一半熟，不是嗎？哈哈哈哈」、「可能廚師忙中有錯，所以牛排忘記煎反面了吧」。更有人指出，事件中的餐廳其實是澳門的一間三星級酒店。業者表示，目前相關人員正在了解出錯原因並且會作出改進。