影／電梯修一半！維修工慘遭「懸空夾死」濺滿地血　警：當場沒救了…

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名維修工人日前到社區大樓修理電梯時，在不明原因的情況下，突然慘遭電梯門「夾殺」死亡，只見他身體懸在半空中一動也不動，地上也滿是血跡。員警表示，「工人當場就沒救了。」

▼維修工當場被電梯夾死，現場已被封鎖。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，事發在廣東省肇慶市的林隱天下社區，4月7日中午，這名維修人員和同事一塊修理電梯，沒想到卻被電梯夾殺。據悉，電梯當下立刻停止運行，但因為事發太過突然，同事來不及反應只好馬上用手扶住，隨後開始向周遭求救。住戶得知消息後，在通訊軟體的群組內直呼「好嚇人」，「電工都會被電梯吃了，那普通人呢？」

業者們透露，社區電梯已經「不是第一次」發生問題了，之前還曾經發生過電梯突然下墜，甚至無法操控等事故，許多民眾只好無奈改爬樓梯。電梯管理員則說，電梯維修人員被夾是一起意外，事故原因和此前的故障是否有關，還需要有關部門進一步調查，

當被問到電梯是否像業者和住戶所說的一樣「經常故障」，電梯管理員則反駁說，「電梯故障並沒有十分頻繁。」警方接獲通報後也已經趕往現場拉起封鎖線，員警說，「維修工當場就沒救了。」

網友看完紛紛留言，「經常故障的電梯現在才派人來修，這個公司太不負責了，維修工人好可憐」、「電梯事故好多，害我搭的時候都很害怕」、「我每次坐電梯都希望時間過快一點」、「太慘了，不敢看」、「電梯問題最後到底有沒有解決？」。

▼維修工當場被電梯夾死。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）