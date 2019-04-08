清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」：看見生命珍貴　網全傻了

▲司原逐冀想念爸爸，因此和骨骸合照。（圖／攝影師司原逐冀授權，勿任意轉載）

記者朱世凱／綜合報導

「清明節，我挖開了父親的墳墓。」大陸一名新銳攝影師在微博上表示，他在清明回鄉時，除了要幫爸爸換新墳之外，還想完成自己與爸爸合照的願望。因此他將屍骨排列整齊，並且脫去上衣一塊合影，「或許我們只有零距離的接觸死亡才能真正開始思考生命的意義。」這樣的作法卻掀起網友正反兩極的評價。

這名攝影師名叫「司原逐冀」，他在微博上發表一系列與爸爸骨骸合影的照片，「我父親過世有30年了，臨近清明，我回了一趟老家，目的就是為我的父親換一座新墳，同時我有一點私心，我想完成自己另外一個願望—與我父親的屍骨拍一張合影。」

▼親朋好友都支持攝影師的想法。（圖／攝影師司原逐冀授權，勿任意轉載）

他說，「父親過世的時候我只有3歲，是因為肝癌去世的，年僅28歲，我目前的年紀已經超過了父親。我完全沒有關於他的記憶，家裡只有一張全家福和一張肖像照能夠看清楚他的模樣。」

司原逐冀透露，將骸骨撿入新的木棺時，一旁的母親和姐姐都已經泣不成聲，之後他便花了10分鐘與「爸爸」合照，「我和父親躺在一起，生與死，骨與肉，父與子，這時候陽光灑在我和父親的身上，我感受到從未有過的奇妙感受，有種說法叫莫名的超脫感，世界是平靜的，我的腦海裡是空白的，時間是靜止的。」

▼司原逐冀完成與父親合影的願望。（圖／攝影師司原逐冀授權，勿任意轉載，下同）

他最後說，「一張肖像照、一張全家福、一堆骸骨是父親全部的生命痕跡，我只能從他的親友那裡獲得關於他生平的隻言片語，模糊的形象逐漸建立在我的心中，時間讓他的骸骨變得枯黃碎裂，我盯著照片中卻依然28歲的臉龐看見了自己，看見了生命的可貴，或許我們只有零距離的接觸死亡才能真正開始思考生命的意義。」

網友看完他的舉動後紛紛表示，「原來一開始的目的是為了給父親搬新家，之後想和父親合影」、「某些網友留言也太過分了吧」、「理解，但沒必要」、「想紅想瘋了」、「藝術美感我不懂」、「超越生死的對話」、「很感動啊」、「感受到真誠」、「把這種照片發到網路上真的是作死」、「吃飽太閒」、「完成願望無可厚非吧」。