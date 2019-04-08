全球首創「同意保險套」2人4手才可開啟！　廠商：確保你情我願

▲「同意保險套」強調2人4手才可開啟。（圖／翻攝自Tulipán Argentina推特，下同）

記者朱世凱／綜合外電報導

阿根廷情趣用品相關品牌「Tulipan」近期在網路發布聲明，即將推出全球首款「同意保險套」，如果2人要發生性關係時，必須同時使用4隻手才能打開。公司表示，希望產品能確保雙方是在「你情我願」的狀況下發生性行為，同時也想藉此降低性侵案件發生的機會。

綜合外媒報導，「Tulipan」相關負責人說，「若要發生性關係，就必須由2個人達成共識，有了這樣的前提，雙方就能得到尊重和愉悅。」據悉，「同意保險套」的包裝兩側擁有8個特殊開關，如果想打開它，就一定要同時觸發這些「按鈕」，也意味著拆開過程須使用到4隻手。

有趣的是，打開包裝的同時，4隻手的指紋也會被留下，更能保證2人是心甘情願的。「Tulipan」近日已經開始在部分地區的夜店免費發送，並確定會正式販售該款產品。

許多網友看完後紛紛表示，「男生終於不用再害怕被告」、「避免仙人跳的好證據」、「趕快買這個保護自己」、「比簽同意書有用」。

但也有人說，「這產品是在歧視身障者嗎？」、「感覺性侵犯會失去理智，讓問題變更大」、「用腳趾可以嗎」、「那若不是兩情相悅，不就直接來了…」、「撿屍的人一定不會買這個」、「這哪能幫助減少案件降低，只會逼大家買別牌的」、「忘了剪刀的存在？」。

▼同意保險套。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）