　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

全球首創「同意保險套」2人4手才可開啟！　廠商：確保你情我願

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼安全保險套強調2人4手才可開啟。（圖／翻攝自Tulipán Argentina推特）

▲「同意保險套」強調2人4手才可開啟。（圖／翻攝自Tulipán Argentina推特，下同）

記者朱世凱／綜合外電報導

阿根廷情趣用品相關品牌「Tulipan」近期在網路發布聲明，即將推出全球首款「同意保險套」，如果2人要發生性關係時，必須同時使用4隻手才能打開。公司表示，希望產品能確保雙方是在「你情我願」的狀況下發生性行為，同時也想藉此降低性侵案件發生的機會。

綜合外媒報導，「Tulipan」相關負責人說，「若要發生性關係，就必須由2個人達成共識，有了這樣的前提，雙方就能得到尊重和愉悅。」據悉，「同意保險套」的包裝兩側擁有8個特殊開關，如果想打開它，就一定要同時觸發這些「按鈕」，也意味著拆開過程須使用到4隻手。

有趣的是，打開包裝的同時，4隻手的指紋也會被留下，更能保證2人是心甘情願的。「Tulipan」近日已經開始在部分地區的夜店免費發送，並確定會正式販售該款產品。

▲▼「同意保險套」強調2人4手才可開啟。（圖／翻攝自Tulipán Argentina推特）

許多網友看完後紛紛表示，「男生終於不用再害怕被告」、「避免仙人跳的好證據」、「趕快買這個保護自己」、「比簽同意書有用」。

但也有人說，「這產品是在歧視身障者嗎？」、「感覺性侵犯會失去理智，讓問題變更大」、「用腳趾可以嗎」、「那若不是兩情相悅，不就直接來了…」、「撿屍的人一定不會買這個」、「這哪能幫助減少案件降低，只會逼大家買別牌的」、「忘了剪刀的存在？」。

▼同意保險套。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

ET快訊
安以軒剪新髮型！老公一看大崩潰：趕快留回長髮
獨／下半年上路！氣象局修正「地震震度分級表」7級震度變10級
老闆下達「禁酒令」！連千毅惹怒三蘆黑幫主動赴警局說明

關鍵字：同意保險套,保險套,性關係

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」：看見生命珍貴　網全傻了

影／清明回鄉祭拜！他一點火…「3個山頭＋墳墓」全燒成灰　網嚇：很有種

隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

影／電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪啪」邪笑：找死　網跪求滅14口直播

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞全扔地：過來撿　他忍淚照做…網掀論戰

影／4歲弟噎到「手指猛摳」掙扎　老師滑手機0反應…結局慘死全班面前

影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

影／晚上搭火車！對座「熱褲妹」猛伸辣腿　他羞炸：怎麼辦…老司機全笑了

睡前關燈！對床插座閃詭異紅光…一拆開「第三隻眼」嚇壞她

共軍機擾台！網發起設「國家級警報」活動　1.5萬人秒關注：提升危機感

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

影／體操妹空翻判斷失誤　下秒眾人前「雙腿折成斷掉竹筷」

日本嚴禁空屋「多繳5倍稅」　屋主怕了…獨棟別墅1日圓求售

全球首創「同意保險套」2人4手才可開啟！　廠商：確保你情我願

被超車不爽！暴怒男尾隨一家4口　掏槍狂掃「射殺後座10歲女童」

26歲女歌手「比基尼游泳」遭逼走　一群媽媽集體投訴她：太露

川金會碰壁！傳金正恩將訪俄「拉普丁當後盾」

令和代表色曝光！浪漫3花「梅、菫、櫻」中選　揭密日本傳統情懷

宴會大啖泰式生豬肉名菜　恐怖血液感染害他截雙肢保命

站壁妹看透人生！中年大叔進門　強逼脫褲「跟桌角先嗨一場」

棄當高薪律師…中年轉攻廚房震驚家人　7家連鎖餐廳都是她的

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不怕抽筋嗎

1580元起享受高速讀取！WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

2辣妹鵝肉街平交道超嗨自拍　網轟「無腦」拿命開玩笑　

鄭文燦兩度參訪花博　盧秀燕：六都只差侯友宜了

在地職人誌「IN新竹」上線　鄭明發：以在新竹市工作為榮

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

擺脫負面情緒困擾　郭婞淳備戰東京奧運先用全大運暖身

Team UA明星運動員合體　「+1% More」突破自我

賴清德訪桃園生技公司推銷新書　「全心全意進行君子之爭」

國際熱門新聞

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

抗藥菌致死率6成　5成病患90..

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她..

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

正妹花400萬整形！父親「你的..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

前座「狂放屁2小時」　考生傻爆..

汶萊「同性戀石刑」　他曝：石頭..

太平洋第一　關島娛樂大麻合法了

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆..

美國女遊烏干達被綁架5天　平安..

台男手繪「人體骨骼」　上課板書..

「血噴牆上」美艷千金揭恐怖情人..

大韓航空前執行長趙亮鎬過世　享..

更多熱門

相關新聞

「捉猴」只有對話　老公開房間不起訴

一名人妻在丈夫衣服口袋裡，發現一張賓館的發票，懷疑丈夫偷吃，趁機將車內的行車紀錄器影像拷貝下來。果真發現丈夫和一名女子在車內對話「我們今天去上次那間..」並找到該名女子，發現2人已相識多年，提告妨害家庭。不過雖然2人都坦承開房間，但強調只是談心，且行車紀錄影像只有對話，等於沒有證據證明2人發生性關係，因此檢察官給予不起訴處分。

妻拿保險套提告偷情　丈夫疑惑：我根本沒戴啊

他約砲不戴套！　手掌現梅毒紅斑

正妹OL遭阿兵哥撿屍　醒來問「有沒有戴套」

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」笑起來超甜美

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面