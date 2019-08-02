影／電梯內低頭滑手機…她被陌生男「死命掐脖22秒」　瘋狂抵抗力氣用盡

記者鄭思楠／綜合報導

大陸山東省濟南市高新區的北湖社區，日前發生超驚悚一幕。一位短袖男子在電梯內，不停打量身旁的長髮妹，隨後悄悄靠近對方，下秒伸手狠狠掐住女孩脖子。長髮女孩愣一下，很快反應過來，死命抓住掐住自己脖子的那隻手，但仍然抵抗不了對方的力氣，慘遭鎖喉22秒。據社區住戶透露，行兇男疑似是租客。

流傳出的電梯內監控畫面顯示，事發在7月31日下午4點11分左右，當時電梯裡面只有一男一女。年輕的長髮女孩穿著黑白條紋無袖裙，身材瘦弱，當時站在電梯左側，正低頭玩手機。右側站著一位身著深色短袖T的男子，在按下了電梯樓層後，開始不停的打量身邊女孩，隨後悄悄開始移動，站到了女孩同側的後面位置。期間，女孩一直在玩手機，對之後發生的危險渾然不覺。

▲長髮妹電梯中被陌生男子鎖喉。（圖／翻攝自新京報我們）

下秒，男子突然伸手，開始用力狠掐女孩脖子。女孩反應過來後，開始極力反抗，但還是被死死的掐住脖子，力氣不敵男嫌無法動彈，最後力氣用盡。隨後電梯門突然開啟，她似乎發現有一線生機，立刻奮力掙脫衝出電梯，幸運逃脫。

社區管理方表示，目前已經把案件移交警方。濟南公安高新分局也表示，「目前正在抓緊核實調查，但對嫌疑人具體身份及作案動機並不明確。」

網友嚇傻驚呼，「個人感覺這就是殺人未遂」、「掉落在人間的魔鬼好多啊」、「以後在電梯裡再也不要只顧著玩手機」、「太恐怖了，都不敢自己一個人出門了」、「在封閉空間最好面對其他人，別看手機，對靠近的人要提高警惕」、「如果不是電梯門打開後果不堪設想」。