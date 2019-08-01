脖繫紅繩搭電梯！下秒被甩飛「上吊」　機警小姐姐10秒救瀕死弟

實習記者賴韻如／綜合報導

土耳其伊斯坦堡近日發生一起超恐怖的電梯事故。一名小弟弟和姐姐、妹妹在沒有大人的陪同下搭電梯，沒想到他套在脖子上的玩具繩子，竟然被夾在電梯外，當電梯啟動時，弟弟整個人就被繩子給吊起，懸在天花板上，畫面相當驚悚。

▲弟弟身上綁著一條長長的紅繩子。（圖／翻攝自YouTube／MOVIESHD PLUS）



據LiveLeak報導，從影片中可以看到，3名小兄妹先後進入電梯，弟弟身上可以清楚看見綁著一條紅色繩子，繩子長長的拖曳在身後，直到電梯門關閉，都沒有人發現弟弟身上的繩子還有一半被夾在外面。沒想到電梯啟動後，弟弟整個人就被繩子「甩飛拉起」，整個人呈現「上吊」狀態，四肢明顯無法動彈。

就在這生死瞬間，3人之中年紀較大的姐姐見狀後，立刻上前扶住弟弟的腳，並急忙按下電梯緊急按鈕，才讓電梯漸漸停下，隨後幫弟弟身上的繩子解開，整個解救過程僅約10秒，讓弟弟成功脫離這場意外。

▲弟弟被電梯「上吊」。（圖／翻攝自YouTube／MOVIESHD PLUS）



這部驚險的影片讓不少網友看了都替弟弟捏把冷汗，「幸運的孩子」、「很幸運躲過一劫」、「看了冒汗了...好恐怖」。也有許多人大讚這位姐姐的機靈反應，紛紛留言「真的多虧姐姐機靈」、「處變不驚又勇敢的姐姐」、「這小姐姐也太強大了，竟然能這樣的冷靜處理。」對此，也有不少網友警告指出，「電梯真的很危險，家長一定要注意，不要讓小孩獨自搭乘！」