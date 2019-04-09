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玩夾娃娃機0戰績！他失望轉頭…下秒蹦一聲「掉出驚喜」：人生首次大獎

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▲▼網友笑說獲得人生首次大獎。（圖／翻攝自Medical Practitioner推特）

▲網友笑說獲得人生首次大獎。（圖／翻攝自Medical Practitioner推特，下同）

記者朱世凱／綜合報導

多數人玩夾娃娃機總是苦於「超低掉寶率」而收手，不過日本卻有一名網友在推特上分享，自己原本以為什麼都無法夾到，準備離開娃娃機店時，卻出現人生首次「驚喜」。不少網友看完直接笑噴，「確定今天還是愚人節嗎？」

這名網友說，「我得到了出生以來，第一次的大獎。」從圖片可見，原po原本想夾機台裡頭的蛋形公仔，不過最後出現在洞口的卻是巨大玩意兒，讓他不敢置信笑說，「我花了好長一段時間，才說服自己得到了這東西。」另一張照片明顯可見，他獲得了令人又愛又恨的「爪子」

▲▼網友笑說獲得人生首次大獎。（圖／翻攝自Medical Practitioner推特）

原po表示，自己7日與小孩在旅館的夾娃娃機店裡小試身手，沒想過會得到大禮，「我很懷疑自己的眼睛，但這確實真的發生了，我也很榮幸搏得大家的笑容，只是我一點都笑不出來。」這篇貼文不到2天時間就獲得近3000次分享，以及6000個喜歡。

許多網友笑說，「可以拿爪子跟老闆換大獎嗎？」、「好像什麼異形的手臂」、「從某種程度來說，也算是獎品呀」、「這肯定會被大家記起來」、「超級罕見的獎品」、「我一定不敢置信自己眼睛」、「得到這個到底可以做什麼啦！完全沒有紀念價值」。

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關鍵字：夾娃娃機,爪子,大獎,驚喜

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