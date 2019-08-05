13歲少女搭電梯遭掐脖22秒　兇手才14歲：心情不好想找人發洩

實習記者羅明輝／綜合報導

山東省濟南市日前發生一起電梯驚魂記！一名13歲沈姓少女下樓領取包裹後，搭乘公寓電梯準備回家時，突然遭到乘坐同一班電梯的陌生男子用力掐住脖子，讓她痛苦的不停掙扎、求救，整個過程長達22秒之久。事後警方循線抓到犯案的楊姓嫌犯，發現他竟然是一名才14歲的少年，之所以犯案也純粹是因為心情不好，才會想找人發洩。

根據《齊魯晚報》報導，這起事件發生在濟南市高新區的北胡小區，上個月31日下午4點左右，剛領完包裹沈姓少女準備搭電梯上樓回家，一進電梯後，就開始低頭滑手機，沒有注意到與她搭乘同一班電梯的楊姓少年正不停打量自己，並離自己越來越近。

從電梯監視器畫面可以看到，楊姓少年在逼近沈姓少女後，突然間就用力掐住她的脖子長達22秒，不論她怎麼掙扎都沒有算鬆手。直到最後電梯門打開，沈姓少女趁機大聲求救，才終於成功逃離。

▲ 沈姓少女在電梯中被楊姓少年掐住脖子。（圖／翻攝自新京報我們）

沈姓少女逃回家中後，整個人驚魂未定、面無血色，她的父母驚覺有異，於是急忙報警。在警方的追查下，最後終於在2日晚上11點40分左右，於山東省萊州市將楊姓少年抓獲。

今年才14歲的楊姓少年供稱，自己當天因為心情煩躁於是到處閒晃，路上遇到沈姓少女，便決定將她當成洩憤目標，一路尾隨到公寓，再趁她搭電梯時，勒住她的脖子發洩怒氣。

▲ 警方公告已經逮捕犯案的14歲楊姓少年。（圖／翻攝自「濟南公安」微博）

楊姓少年目前被依法行政處罰，同時警方也呼籲，「因為涉事雙方都是未成年人，希望網友不要散布消息或各資，以免對沈姓少女帶來二度傷害。」

許多網友對此紛紛回應，「這已經算是故意殺人未遂了吧！」「一身負能量就只會去欺負女生嗎？」「這個女孩真的好可憐，她以後搭電梯會有陰影吧…」、「才14歲怎麼能這麼兇殘？心情不好就能亂找人出氣嗎？長大會變成什麼樣啊？」