邵子平「領中國身分證」被除籍　陸委會：可依法提行政救濟

▲邵子平決定提出行政訴訟，告內政部移民署和移民署長邱豐光。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

前台灣法學專家邵子平因為取得中國身分證，被廢止在台灣地區的戶籍，目前正在籌備返台提出行政訴訟。大陸委員會今（9）日表示，邵先生未來應先以中國大陸人民身分提出申請，經主管機關許可後才可入境；若不服內政部的處分，得依訴願法、行政訴訟法提起行政救濟。

陸委會表示，經瞭解，邵子平先生已取得中國大陸身分，爰內政部於108年3月間依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，通報戶政事務所註銷其台灣戶籍。

陸委會再指，邵子平先生未來要到台灣，應以中國大陸人民身分「依法提出申請」，經主管機關許可後才能入境。如果邵子平先生對內政部所為之行政處分有所不服，得依訴願法、行政訴訟法提起行政救濟。

陸委會提到，依憲法增修條文第11條規定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。兩岸條例即依此授權規範兩岸人民往來，並處理衍生之法律事件的特別立法。

陸委會接著說，依兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用其護照。「違反者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，惟因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除」。

陸委會最後補充，其立法目的是基於維護國家安全和利益的考量，及避免形成雙重身分，造成權利義務重疊或衝突。

據香港媒體《明報》報導，邵子平認為，台灣取消自己的戶籍，違反台灣《憲法》，嚴重損害他的經濟利益，以及踐踏政治權利，「我有台灣戶籍幾十年了！註銷我在台灣的戶籍，我健保、退休金都不能領！最重要的是，我依法應享有的選舉權、罷免權等政治權益都沒了！」