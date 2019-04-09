快訊／擁陸籍身分證又想要健保　蘇貞昌嗆邵子平：門都沒有

▲蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣法學專家邵子平因為取得中國身分證，所以收到內政部移民署的公函通知「廢止邵先生在台灣地區之戶籍」，邵子平不滿，自己的健保和退休金都不能領了，現在正在籌備返台提出行政訴訟，要告內政部移民署和移民署長邱豐光。行政院長蘇貞昌9日受訪時也首度回應，他直接痛斥邵子平擁中國大陸國籍又想要領健保，「門都沒有」。

邵子平向內政部移民署、移民署長邱豐光提告，移民署8日證實此事，不過強調相關機關依權責處理，並無違誤，同時也提醒邵子平，如果要回復台灣地區人民身份，可向服務站申請。

不過，蘇貞昌9日受訪時也罕見地動怒，他痛批，「台灣兩千三百萬人一起努力，一塊錢一塊錢累積，才建立為人稱頌的健保制度，今天你能領退休金，是多少人的努力，一塊錢一塊錢繳稅，你才有稅金可以領，既然要放棄台灣，還要當中華人民共和國的國民，還要享受台灣的健保福利跟領台灣的退休金，門都沒有」。

83歲台灣法學專家邵子平取得大陸身分證，因以陸客身分申請來台觀光被查獲，內政部3月間依規，通報戶政事務所註銷其台灣戶籍，讓他氣得喊告移民署「違憲」。邵子平身分也跟著被起底，祖籍南京的他其實是民國外交官邵毓麟之子，去年以旅美華僑身分捐贈了尋訪日軍屠城重要史證。

陸委會8日晚間證實，邵子平因取得大陸身分證，被依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，註銷台籍。

不過，邵子平接受港媒訪問時痛批，因為常住大陸期間沒有身分證很不方便，才會親自填寫申請大陸戶籍，台灣當局卻「違憲」註銷他幾十年的台籍，嚴重損害權利，「健保和退休金都不能領」，連選舉、罷免等政治權益都沒了！