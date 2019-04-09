影／「平凡台灣女孩」挺一國兩制陸委會罰50萬：說法荒謬

記者馬叔安／綜合報導

大陸台籍全國政協委員凌友詩日前在兩會發表支持「兩岸統一」的說法，為此陸委會表示，已由主管機關內政部裁罰新台幣50萬元罰鍰。陸委會強調，凌女士手持中華民國護照，卻否定中華民國的存在與中華民國國號，「同與忠誠應有的態度，台灣人民對此無法認同。」

▲大陸台籍全國政協委員凌友詩。（圖／中新社）

凌友詩表示，自己是一個在台灣出生，17歲移居到香港的「台籍港區委員」，她於今年大陸兩會期間表示，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷「一國兩制」的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局，以作為一個堂堂正正的中國人而自豪。」

陸委會的聲明中指出，「凌女士涉及擔任中國大陸「全國政協」13屆委員，違反兩岸條例第33條相關規定，已由主管機關內政部裁罰新台幣50萬元罰鍰。」

陸委會表示，「中華民國是主權國家，凌女士手持中華民國護照，卻否定中華民國的存在與中華民國國號，完全背離身為中華民國國民對國家認同與忠誠應有的態度，台灣人民對此無法認同；她的說法荒謬、絕對站不住腳。」

凌友詩在兩會期間指出，「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府，我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」、「我堅定相信，中華民族必將復興！祖國也必然統一！我願鞠躬盡瘁，熱切期待祖國繁榮昌盛與兩岸統一之日的到來。」

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▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

陸委會主委陳明通1日針對凌友詩的演說內容痛批，「這是叛國罪，很可惜國安法裡的內亂外患罪是跟外國，但兩岸條例裡現在體制下，不把對岸認定為外國；國安法在立院躺這麼久，令人很不安」。

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