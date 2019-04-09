邵子平大起底！被廢台籍「健保退休金全飛了」怒告違憲　內政部主動反擊

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記者許力方／綜合報導

83歲台灣法學專家邵子平取得大陸身分證，因以陸客身分申請來台觀光被查獲，內政部3月間依規，通報戶政事務所註銷其台灣戶籍，讓他氣得喊告移民署「違憲」。邵子平身分也跟著被起底，祖籍南京的他其實是民國外交官邵毓麟之子，去年以旅美華僑身分捐贈了尋訪日軍屠城重要史證。

大陸委員會證實，8日晚間證實，邵子平因取得大陸身分證，被依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，註銷台籍。邵子平接受港媒訪問時痛批，因為常住大陸期間沒有身分證很不方便，才會親自填寫申請大陸戶籍，台灣當局卻「違憲」註銷他幾十年的台籍，嚴重損害權利，「健保和退休金都不能領」，連選舉、罷免等政治權益都沒了！

▲遭廢台籍「健保退休金全飛了」！邵子平大起底。（圖／翻攝微博）



▲邵子平去年捐贈南京大屠殺重要史證。（圖／翻攝江蘇新聞）



對此，陸委會表示，未來邵子平應以大陸人民身分依法提出申請，只要主管機關許可，就能入境，若對內政部行政處分不服可以依訴願法、行政訴訟法提起行政救濟。內政部次長陳宗彥也指出，《兩岸人民關係條例》清楚規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用護照，邵子平當初就是因為使用大陸人民身分申請來台觀光，才被查獲，內政部當然依法通報，由萬華區戶政事務所於3月18日廢止其戶籍登記。

「只有在台灣設籍，才能依法享有投票權、健保等基本權益。」陳宗彥向《中央社》進一步說明， 邵子平不可能領有大陸戶籍、拿大陸旅行文件還能來台享有相關權益，若要恢復戶籍，必須先註銷大陸的身分，且經過海基會認證。

據悉，年屆83歲的邵子平父親是民國外交官邵毓麟，曾任民國住日本橫濱總領事和駐韓大使，12歲時隨家遷台，1958年從台灣大學法學院畢業，隨後留學歐洲，在德國取得博士學位，先後進入西德漢堡私立學術機構研究會、成功大學、經濟部秘書處、密西根大學法學院等從是教學、科研工作。直到1971年他遷住美國，在聯合國會議事務部等單位從事人資、律師工作到退休。

陸媒報導，邵子平於2004年申請大陸護照，和妻子從美國搬到北京定居。在南京出生的邵子平，對南京大屠殺歷史印象極為深刻，痛恨侵華日軍，在聯合國工作期間，和一批美籍華裔人士在紐約創立「對日索賠會」、「紀念南京大屠殺受難同胞聯合會」等，立志要替罹難者討回公道及賠償，1996年搶先發現了南京大屠殺期間拍攝者馬吉的《拉貝日記》膠片原片，向全世界公開，並於2018年10月捐贈了尋訪馬吉膠片的58頁手記本。